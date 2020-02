Nachwuchs liefert brillante Sitzung ab

Bürstadt.Dass Nachwuchsarbeit beim Spiel- und Kulturkreis (SKK) ganz groß geschrieben wird, wurde dem Besucher der Kinder- und Jugendsitzung deutlich vor Augen geführt. Angeführt von Sitzungspräsidentin Louisa Wilms zeigten die jungen Jecken im rot-weiß dekorierten Bürgerhaussaal ihre beachtlichen Talente als Tänzer und Büttenredner. Gewürzt von Beiträgen kleiner Gesangstars und dem Zauberer Felix Kil schwappte die Stimmung auch bei Mitmachliedern und köstlichen Sketchen über.

Wie bei den „Großen“ sorgte das Orchester des Katholischen Kirchenmusikvereins für anspruchsvolle musikalische Begleitung. Narrhalla-Marschmusik und Schunkellieder luden selbst die Kleinsten zum Mitmachen ein. Und sie hatten sich mächtig in Schale geschmissen. Hoch im Kurs standen Prinzessinnen, Piraten und Schiffsmannschaften. Grimmig schauende Banditen, aber auch Schneewittchen waren zu sehen.

Zudem schien ein ganzer Zoo einen närrischen Ausflug zu machen. Auch anmutige Schmetterlinge und Käfer schwirrten durch den Saal. Die jubelten beim Einzug der Tollitäten Sabine III. und Michael II. begeistert. Die „Hütt’ zum Wackeln bringen“ – das wollte Louisa Wilms. Sie freute sich ebenso wie der SKK-Nachwuchs über „Kleinigkeiten“ im Gepäck des Prinzenpaares und waren sich mit diesem einig: „Uns gehört die Welt.“

Tänzerischer Sturm

Gewohnt schwungvoll brach mit dem Auftritt der Tanzmariechen Charlotte Heiderich und Alina Winter ein tänzerischer Sturm über die Elferrats-Schiffsmannschaft herein. Dieser steigerte sich bald zum närrischen Orkan beim Auftritt der Garde, die zu Ehren des Prinzenpaares tanzte. Immer im Takt und in einer ausgefeilten Choreographie ließ ihr Auftritt nichts zu wünschen übrig. Ebenso sorgten die akrobatisch-tänzerischen Elemente der kleinen „Tanzmäuse“, „Lollipops“ und „Riwwelkigelscher“ für Furore beim jungen und älteren Publikum. Dabei schmuggelten sich vor allem die „Tanzmäuse“ – in selbst ausgesuchten Kostümen und begleitet von zwei handgearbeiteten Diddel-Maus-Maskottchen – in die Herzen der Jokusjünger.

Unter ihnen auch Knirps Leopold Molitor, der mit seinen ganz individuellen Ansichten zum Tanzen in der Gruppe für Lacher sorgte. Langanhaltender Applaus und eine lautstarke Rakete waren der Lohn. Fast wie ein Profi agierte auch Letty Schweickert: Vor dem Auftritt noch hypernervös, schmetterte sie mit Bravour den mit Gregor Winkler einstudierten Titelsong aus dem Disney Film „Vaiana“. Ohne Zugabe durfte sie die Bühne nicht verlassen. „Oberlehrer“ Constantin Morweiser wurde von einer mehr als zickigen Mädchenklasse samt Streberin in den Wahnsinn getrieben. Anleihen aus „Fuck ju Göhte“ mit „Anna, heul leise“ inbegriffen.

Zauberhaften Sexualunterricht wollte Felix Kil vermitteln. Auch wenn seine magischen Kräfte Staunen hervorriefen, sah man große Fragezeichen zu seinen sprachlichen Erklärungen in so manchen Kinderaugen. Die beiden Fußballjungs David Patzina und Dominik Schweikert beschwerten sich über ihre Erziehungsberechtigten. Sie outeten sich als Fans von Bayern und Frankfurt und gaben zu, dass sie sich beim eigenen Spielen ganz besonders gerne in der Bewunderung der Mädchen sonnten.

Gymnastische Übungen wurden dem Publikum bei einem Mitmachlied „Der Pirat und Baby Shark“ abverlangt. Und auch beim Finale der SKK-Superstar-Show – „der erfolgreichsten Musikshow der Welt“ – musste das närrische Auditorium ein lautstarkes Votum abgeben. Am Ende siegte „Mark Forster“, der sich gegen „Taylor Swift“ durchsetzen konnte.

Zum turbulenten, kunterbunten Schluss tanzte nicht nur der SKK-Nachwuchs ausgelassen über die Bühne, auch im Saal hatte so mancher kleine Cowboy schon seine Indianerbraut gefunden und tanzte fröhlich-ausgelassen mit. Auch wenn Trainerinnen und Vorstandsmitglieder bei den Vorbereitungen der Kinder- und Jugendsitzung so manchen Schweißtropfen vergossen haben dürften, hat der Verein doch einmal mehr bewiesen, wie sehr sich Jugendarbeit lohnt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020