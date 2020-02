Nachwuchskicker geben beim Wintercup alles

Bürstadt.40 Teams aus der gesamten Region und sogar weit darüber hinaus traten beim Wintercup des Jugendfördervereins (JFV) Bürstadt an. Die jüngsten Fußballer ab Jahrgang 2014 bis 2009 (G bis E-Jugend) spielten in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule.

Der erste Tag begann mit den Allerkleinsten. „Bei der G-Jugend dürfen wir gar keinen Sieger ausspielen. Deswegen werden wir das Team mit dem besten Fair-Play küren“, berichtete Pietro Sinato, selbst Spielervater. Er half bei der Turnierleitung mit. Darüber hinaus waren Pokale für den besten Spieler, den besten Torschützen und den besten Torwart vorgesehen. Es gab eine Jury bestehend aus Spielbeobachtern, die sich im Anschluss absprachen, sodass nicht eine Meinung allein zählte. Für alle gab es eine Urkunde.

Die Mannschaften traten mit zehn Spielern an, wobei lediglich sechs auf dem Feld standen. Ein Spiel dauerte neun Minuten, und in der Zeit mussten die kleinen Fußballer alles geben. Sie waren schon erstaunlich professionell. Die Trainer waren am Spielfeldrand und gaben Tipps wie: „Ihr müsst näher ans Tor ran, um zu schießen“ oder „Ihr bildet gerade einen Hühnerhaufen“, wenn alle gleichzeitig zum Ball liefen. Ab Mittag war die F-Jugend dran.

„Viele Mannschaften kommen schon zum wiederholten Mal, auch von außerhalb“, sagte Sinato. Die Riedmannschaften – wie der FV Hofheim oder der TV Lampertheim – sind Stammgäste. Dabei waren auch Olympia Lorsch und die FSG Bensheim. Große Namen waren SV Südwest Ludwigshafen, SKV Sandhofen und SV Preußen Frankfurt, sowie VfR Wormatia Worms. Ansonsten spielten auch Teams aus Groß-Gerau, Mannheim und Leimen mit. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste wohlfühlen, und haben am Sonntag zwei Tombolas organisiert. Es gibt viele attraktive Preise zu gewinnen“, erklärte Sinato. Darunter waren Eintrittskarten zu Bundesligaspielen zum Beispiel bei Hoffenheim oder Frankfurt. Auch beim Essen wollte der JFV neue Wege gehen und hatte einen Dönerladen aus Lampertheim mit dem Catering beauftragt. Die restliche Verpflegung wie Getränke und Kuchen hatten die Mitglieder selbst organisiert.

Lob für engagierte Trainer

Die Spiele am zweiten Tag waren ganz der E-Jugend vorbehalten. In zwei Gruppen traten jeweils sieben Mannschaften gegeneinander an. „Hier wird wieder im normalen Turnier-Modus gespielt und die Sieger ermittelt. Für die ersten drei Plätze haben wir jeweils Pokale“, berichtete Sinato. Dass er beim Turnier mithalf, war für ihn selbstverständlich. „Die Coachs leisten so viel ehrenamtliche Arbeit. Das muss man unterstützen und deshalb bin ich dabei“, versicherte der Spielervater. Auf technischer Seite bekamen sie von Young Dimensions aus Bürstadt Unterstützung. Über einen Beamer wurden immer die aktuellen Spielpläne angezeigt. Überall in der Sporthalle gab es QR-Codes zum Scannen, die ebenfalls die aktuellen Spielpläne enthielten, sodass sie jeder auf sein Handy laden konnte. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020