Nachwuchssportler auf großer Reise

Bürstadt.Der Jugendausschuss des TV Bürstadt hatte in den Herbstferien traditionell seinen Vereinsnachwuchs eingeladen, eine Woche gemeinsam in einem Selbstversorgerhaus zu verbringen. 42 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren folgten der Einladung und fuhren nach Bad Blankenburg. Dort bezog man das Pfadfinderheim als Basislager für mehrere Ausflüge. Im Haus verpflegte sich die Gruppe selbst, und jeder der Teilnehmer musste die Woche über zweimal zum Küchendienst antreten. An den Abenden wurde sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen vertrieben.

Der erste Ausflug führte die Gruppe in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig. Hier konnten viele Attraktionen ohne große Warteschlangen ausgekostet werden. Am nächsten Tag ging es ins nahegelegene Erlebnisbad. Dort vergnügte sich die Gruppe mit verschiedenen Rutschen, dem Wellenbad oder relaxte etwas im Whirlpool.

Schlossführung mit Schatzsuche

Tags darauf ging es nach Rudolstadt auf das Schloss Heidecksburg. In einer interessanten Führung wurden die Gemächer des Schlossherren und die Veranstaltungssäle bestaunt. Außerdem konnte die Miniaturausstellung begutachtet und eine kleine Schatzsuche absolviert werden.

Erfurt stand als nächstes Ziel auf dem Programm. Zunächst wurde das Sendezentrum des Kika Kanals angesteuert. In zwei Gruppen aufgeteilt, wurden dem TV-Nachwuchs die Maske, Kostüme, Requisiten- und Regieräume gezeigt, bevor man als Krönung ins Aufnahmestudio geführt wurde. Dort konnten die Jugendlichen bei einer Aufzeichnung zusehen und hatten die Gelegenheit, mit dem Moderator Felix ein paar Worte zu wechseln sowie Fragen zu stellen. Mit diesen Eindrücken im Gepäck, ging es weiter in die Sprunghalle, wo man sich nach Herzenslust austoben konnte. Zum Abschluss konnten die Jugendlichen im Einkaufszentrum die Geschäfte durchstöbern.

Greifvögel aus nächster Nähe

Am nächsten Tag besuchte die Gruppe die Burg Greifenstein. Besonders informativ war die Flugshow in der dort ansässigen Falknerei. Aus nächster Nähe konnten Eulen, Bussarde, Weißkopfseeadler oder Gänsegeier bestaunt werden. Der Aktivpark in Hohenfelden war für den nächsten Tag angesetzt. Die Bürstädter Nachwuchssportler konnten dort ihr Programm selbst zusammenstellen. Zur Auswahl stand Klettern, Adventure golfen, Bogen schießen oder Fußballtennis. Leider erschwerte der einsetzende Regen etwas die Bedingungen. Davon ließ sich aber keiner die Laune verderben.

Nach der sehr kurzen siebten und letzten Nacht machte sich der TV-Nachwuchs für die Rückfahrt bereit. Am Nachmittag traf man zwar müde, aber mit einigen neuen Freundschaften und vielen Erinnerungen im Gepäck in Bürstadt ein. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist schon groß, wenn es in den Herbstferien in die Berghütte Rödinghausen in die Nähe von Osnabrück geht. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019