Nachwuchsturner sichern sich erste Plätze

Biblis.Die Turngemeinde Biblis (TG Biblis) hat erfolgreich am Mannschaftspokalturnen des TV Oberlaudenbach teilgenommen.

Mit insgesamt drei Mannschaften verschiedener Altersklassen gingen die jungen Turner an den Start. An jeweils fünf Geräten – Sprung, Boden, Barren, Balken\\Bank und Stufenbarren\\Reck – stellten sie ihr turnerisches Können unter Beweis. Daneben war Teamgeist und Schnelligkeit bei der sogenannten Gaudi-Ralley gefragt. Im Staffellauf traten die Teams der teilnehmenden Vereine mit Mattentragen, Sprung über den Kasten und Hüpfbällen gegeneinander an.

Die jüngsten TGler bis sechs Jahre starteten alle zum ersten Mal bei einem Wettkampf. Die sechs Jungen und Mädchen konnten sich über den ersten Platz in ihrer Altersgruppe freuen.

Die Mannschaft bis acht Jahre, die sich selbst die „Pokaljäger“ nannten, machte diesem Namen alle Ehre und erstürmte mit herausragenden Leistungen Platz eins auf dem „Treppchen“.

Stolz sind die Trainerinnen auch auf ihre gemischte, altersübergreifende Mannschaft. Die Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und elf Jahren konnten bei starker Konkurrenz überzeugen und sicherten sich den vierten Platz.

Alles in allem ein langer, aber erfolgreicher Nachmittag für die Bibliser Turner. red

© Südhessen Morgen, Montag, 03.06.2019