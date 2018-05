Nächste Blutspende am 29. Juni

Gross-Rohrheim.Das Deutsche Rote Kreuz in Groß-Rohrheim lädt am Dienstag, 29. Juni zur Blutspende ein. Diese findet von 17 bis 20.30 Uhr in der DRK-Unterkunft in der Jahnstraße 9 statt.

Blutspenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 71 Jahren. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 59 Jahre sein. Das DRK bittet zudem alle Teilnehmer daran zu denken, einen Lichtbildausweis mitzubringen. Um die

...

Sie sehen 50% der insgesamt 787 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Montag, 14.06.2010