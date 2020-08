Nächste Wahl im Blick

Bürstadt.Die Mitglieder der Bürstädter SPD haben vieles zu besprechen, wenn sie sich am Donnerstag, 13. August, 19 Uhr, zu ihrer Jahreshauptversammlung im Ratskeller treffen. Gerade erst hat die Bundes-SPD Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt. „Klar, dazu haben mich auch schon einige Nachrichten erreicht“, berichtet der Bürstädter Parteivorsitzende Boris Wenz (Bild). Überrascht hat ihn die Personalie allerdings kein bisschen. Scholz ist für ihn also der richtige Mann? „Naja, es gibt keinerlei Alternativen“, antwortet Wenz. Weit und breit sei kein anderer Kandidat in Sicht. „Man hat es auf Bundesebene versäumt, Aufbauarbeit zu leisten“, kritisiert der Bürstädter.

Die Personalie Scholz steht allerdings gar nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Vielmehr wirft die Kommunalwahl im kommenden Frühjahr ihre Schatten voraus. „Wir werden sicher auch über unsere Kandidatenlisten reden“, kündigt Wenz an. Delegiertenwahlen für die verschiedenen Gremien auf Kreis- und Landesebene stehen ebenfalls an. Zudem berichten der Vorsitzende und die Fraktion über ihre Arbeit in den abgelaufenen zwölf Monaten.

Wer Anträge einreichen möchte, richtet diese an Boris Wenz, Burgunderstraße 5 in Bürstadt. Zu erreichen ist Wenz unter 06206/70 78 61 oder per E-Mail an boris.wenz@spd-buerstadt.de. sbo (Bild: Berno Nix)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.08.2020