Närrische Zeitreise mit der KKM

Bürstadt.Genug ist genug! Corona hat auch den Katholischen Kirchenmusikern (KKM) in Bürstadt so manches abverlangt. Nicht nur der Ausfall des Jugend-Zeltlagers, die Gaudi beim Oktoberfest und viele Proben sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Auch die geplanten Konzerte mussten abgesagt werden. Doch der KKM-Kappenabend, seit vielen Jahren fester Bestandteil des KKM-Terminkalenders, sollte stattfinden. Egal wie! Also entschlossen sich die Kirchenmusiker, eine Online-Variante auf die Beine zu stellen, die nun gezeigt wurde.

Ein starkes Team um Freddy Kruschenski – bestehend aus Lena Britz, Erik Althapp, Michael Sonnenberg und Yvonne Brenner – setzte alles daran, mit reichlich Kokolores, knallbunten Einlagen, neuen Büttenreden, Tanzaufnahmen, frechen Sketchen und uralten Filmaufnahmen, Frohsinn, gute Laune und Optimismus über das Internet in die Wohnstuben zu bringen.

So begrüßte das Moderatoren-Duo Freddy und Yvonne die Narrenschar online und lud sie ein zu einer „Reise in die Vergangenheit“. „Die Fraa vum Erste“ präsentierte in der Bütt einen Rückblick auf ein besonderes Jahr 2020. So manches Mal lag Wehmut in der Luft wegen all der ausgefallenen, lieb gewordenen Termine. Holzbläserin Stefanie Kaupert berichtete in ihrer neu geschriebenen Büttenrede über die Verfehlungen und Missgeschicke von Vater Gunther. Tänzerische Höchstleistungen zeigten einmal mehr die SKK Funkies und Tanzmariechen, die bei keinem KKM-Kappenabend fehlen dürfen. Ihr Beitrag wurde eigens für diesen Anlass im Clubhaus des SKK gedreht. Außerdem wurde ein Gardetanz aus einer SKK-Sitzung eingespielt.

40 Stunden Material gesichtet

Tief in die Klamottenkiste hatte Freddy Kruschenski beim Aussuchen alter Filmaufnahmen gegriffen. 40 Stunden lang hatte er altes Filmmaterial gesichtet und schließlich 25 Nummern für den nostalgischen Teil des Kappenabends ausgewählt. Auch wenn die Film- und Tonqualität nicht mehr den heutigen Ansprüchen entspricht, war es dem Vorbereitungsteam gelungen, den Zuschauern einen mehr als vergnüglichen Abend zu bereiten.

So zeigte Kruschenski aus dem Jahr 1988 die beiden Urgesteine der KKM-Fastnacht, Anita Fettel und Brigitte Molitor. Michael Huth und Michael Gerloff sorgten mit schrägem Gesang und kräftigen Kalauern aus einem 1990 entstandenen Filmschätzchen für viel Spaß. Dies gelang auch Ingrid Hamm, die als klagendes Weib trotz aller Bemühungen, keinen Mann finden konnte. Als närrische Kronjuwelen sorgten Marcel Kilian, Martin Molitor, Heinz Huth und das fast schon legendäre „Stoolachduo“ mit Heinz Huth und Karlheinz Fettel für Stimmung.

Mit einer liebevoll arrangierten Chorografie schickte Trainerin Jasmin Heiderich ihre Riwwelkigelsche als Indianer auf den Kriegspfad. Gardetänzer und KKM-Jugendvertreter Olli setzte in Filmausschnitten seine HCV-Tanzmädels in Szene. Das KKM-Dreigestirn trieb den Zuschauern Lachtränen in die Augen, ebenso wie Aufnahmen der „Schrubberband“ und die schräg gesungene Lieder der „Herzbuben“.

Natürlich durfte auch Hofheims Büttenass Heike Hildebrand im bunten Reigen nicht fehlen. Ein bisschen schwach im Oberstübchen war sie auf der Suche nach dem Traummann. „Lautes Geschwätz, Schutzbrillen und Handys gehören nicht in die Probe“, schwadronierten Matthias und Martin Molitor. Gute-Laune-Garant Karlheinz Fettel begeisterte als Ehrenpräsident, Büttenredner, Sänger, Bühnenbildner und Ordensgestalter.

Familienfrieden gefährdet

Das gelingt auch dem Bennebuckel-Duo Laurin und Constantin Morweiser, die von ihrem Opa und ihrem Vater eindeutig die Fastnachtsgene geerbt haben. Als bekennende Fußball- und Bayern München-Fans treiben sie die Mutter nur zu gerne in den Wahnsinn und gefährden den Familienfrieden. Mit wenig tänzerischem Talent gesegnet, dafür für jeden Kokolores zu haben, versuchten sie, Hula-Hula-Tänzerinnen ernsthaft Konkurrenz zu machen und begeisterten als Männerballett in Zeitlupe. Das gelang auch Freddy und Komödiantin Irene.

Auch die Bläser gehören zu den Höhepunkten der KKM-Fastnacht. Getreu dem Motto „Der Kärschemusik ihr größter Schatz ist der Trompetersatz“ präsentierten sie sich total verpeilt und doch urkomisch. Die KKM-Frauen stehen ihnen in nichts nach. Vielseitig talentiert und für jede Narretei zu haben, ließen sie so manche Nachwuchstalente „alt“ aussehen.

