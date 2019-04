Närrischer Wettstreit im Männer-Ballett

Bobstadt.Die Stimmung in der Bobstädter Sporthalle könnte nicht besser sein. Die Zuschauer feiern ausgelassen, klatschen im Takt, grölen den Refrain der Stimmungslieder mit und schwenken ihre Vereinsfahne. Für die auftretenden Männerballettgruppen sind ihre Vorführungen allerdings mehr als Jux und Tollerei. Hinter der Gaudi stecken Kondition, schweißtreibendes Training, viel Freizeit sowie ein gutes Händchen für passende Stylings und Kostümauswahl.

Der 15. Männerballett Ried Contest des Bürstädter Fastnachts Clubs (BFC) wird in der Turnhalle gefeiert. Ganze neun Stunden lang. Von einer herkömmlichen Sporthalle ist nichts mehr zu spüren. Die Besucher scheinen im närrischen Showbusiness angekommen zu sein. Sie sind von den Beiträgen begeistert und genießen diese. Eine Jury bewertet die rund 20 Männer-Formationen und kürt die Gewinner. „Wir wählen Jury-Mitglieder aus, die mit viel Spaß, Liebe, aber auch mit Verstand und Erfahrung an die Bewertung herangehen“, sagt Gabriele Hofer bei der Begrüßung. Die Organisatorin dankt allen Helfern und Unterstützern aus den Reihen des BFC, befreundeten Vereinen, Privatpersonen und Unternehmen, die zum Gelingen des Contests beitragen. Außerdem schickt sie ihren Dank an die mitwirkenden Gruppen, „die ihr Bestes geben und uns erfreuen“.

Außerdem freut sich der Veranstalter, dass der Wettbewerb einen so großen Zuspruch erfährt – bei Teilnehmern und Besuchern. Unter ihnen seien zahlreiche treue Mitstreiter. Auch die Schirmherrin des Contests, Bürgermeisterin Bärbel Schader, kommt vorbei. „Die Show ist sensationell“, jubeln feiernde Frauen in einer der Pausen. Viele outen sich als Stammpublikum.

Es treten zwar auch Frauengruppen auf, aber nur die Vorführungen der Männer werden gewertet. Moderiert wird der Event von Eva-Maria Hofer. Sie führt pfiffig und schlagfertig durch das Programm. An ihrer Seite agiert DJ Smasch. Unermüdlich halten sie die Stimmung auf dem oberen Niveau.

Die tanzenden Formationen zeigen sich nach fescher Partymusik sportlich dynamisch und akrobatisch. Sie absolvieren gekonnt eine Vielzahl von Tanzschritten, meistern Pyramiden und zeigen gewollt einen komischen Auftritt. Auf alle Fälle bringen sie allerlei Kreatives auf die Bühnenbretter. Ebenfalls bemerkenswert sind die ausgefeilten Choreografien und ausgewählten Kostüme. Wenn ein Tänzer die Hüllen fallen lässt, ertönt ein lautes Kreischen im Saal.

Auch die Namen der Gruppen sind lustig. Da erobern beispielsweise die „HCV Knusperstangen“ (Hofheimer Carneval Verein), die „Flotten Hosen“ (TSV Stein), „Howwemer Spritzgebäck“ (Fastnachter vom Canisius-Haus Hofheim) und „Konfetti Shooter“ (Turn- und Sportverein Griesheim) die Bühne. Ein entzückendes Einhorn tänzelt über die Bühne und wird fast von einem bizarren Formel-1-Rennwagen aus Pappe überfahren. Bei den „Humbamädels“ des FFC Flomborner Fastnachts Club hat die Formel-1-Saison begonnen. Ihre schwarz-weiß karierten Flaggen symbolisieren: Sie haben das persönliche Ziel erreicht. Die „Fahrer“ zeigen einen schnittigen Tanz.

Die „Seeperlchen“ vom Carneval Club Eich 1974 reisen um die Welt, von Asien nach Bayern. Hier müssen die tanzenden Männer schnell die Kostüme wechseln, denn die „Flugbegleiterinnen“ schlüpfen in Kimonos, außerdem ist ein Pharao zu entdecken und später ein Bayer in Trachtenlederhose, der Schuhplattler tanzt. Zum Schreien komisch sind die „Sambatänzerinnen“, zu entdecken beim Zwischenstopp in Südamerika.

„Schlaflos in Rödelheim“ heißt der Beitrag der „Taktlosen“ der „Goldenen Elf“ Frankfurt. Ein Akteur leidet unter Schlafstörungen. Gerade hat er sich in das Bett gelegt, schon plagen ihn Alpträume. Das sind seine Tanzkollegen in schwarzen Kutten. Der nächtliche Horrortrip nimmt seinen Lauf. Der Solist zeigt beachtliche Leistungen wie etwa super getanzte Schritte aus dem klassischen Ballett und wird bejubelt.

Ein kurzer Stromausfall in der Halle sorgt für „Ui-jui-jui-au-au-au“-Rufe, doch schnell geht es weiter im Programm. Ein faszinierender Tanz wartet auf die Besucher: Das Männerballett des KV UNO Waldsee. Sie verkörpern Super Mario und Freunde. Von der Prinzessin bis hin zu Bewohnern des Pilzkönigreiches. Mit allerliebst aussehenden Kostümen, einem rasanten Tanz und super Ausstrahlung.

