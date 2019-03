Närrisches Wochenende

Bobstadt.Das traditionelle Faschingswochenende beginnt bei der TG Bobstadt wie immer mit der Kinder -und Jugenddisco, die am heutigen Freitag, 1. März, ab 18.11 bis 21 Uhr im Foyer der Sporthalle in Bobstadt steigt. Zu aktuellen Hits können die Kids ab der dritten Klasse bis 14 Jahre zeigen, was in ihnen steckt. Für die jungen Faschingsfans hält das Organisationsteam unter anderem alkoholfreie Getränke und warme Brezeln bereit.

Am Faschingssamstag, 2. März, um 20.11 Uhr heißt es in Bobstadt „Manege frei“ für Clowns, Akrobaten und alle, die Lust haben, Zirkusluft zu schnuppern. Das Zirkuszelt öffnet um 19 Uhr seine Pforten. Beginn der Vorstellung ist um 20.11 Uhr. Hereinspaziert in den Zirkus, lautet die Devise, denn der Verein konnte für seine Party wieder die Tanz-, Show- und Partyband „Remember“ gewinnen, die die TG Bobstadt in den vergangenen Jahren treu begleitet hat. Die Musiker um Frontmann Harro Bauer aus Lampertheim gelten als Garanten für beste Partystimmung, so dass sich die Besucher auf Hits der letzten 30 Jahre und auf großartige Medleys freuen können. Dieses Jahr sind Remember mit neuer Sängerin am Start.

Für Snacks und Getränke ist gesorgt, und an der Clown-Bar gibt es Drinks und Cocktails. Auf ihren Auftritt in der Manege freuen sich die erfolgreichen Tanz- und Turngruppen der TG Bobstadt. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 15 Euro. Karten gibt es bei Schreibwaren Blodt, Frankensteinstr. 1, Bobstadt, und im Café Flair, Nibelungenstr. 42 in Bürstadt.

Am Faschingsdienstag, 5. März, ab 14.11 Uhr sind dann die Kleinsten mit Mama, Papa, Oma und Opa willkommen. Bei lustigen Spielen, viel Musik und Tanz können die Minis die Sporthalle rocken, während die Erwachsenen Kreppel, Kaffee und andere Schmankerl genießen können. red

