Nagelsmann bei der Eintracht

Bürstadt.Ein Detail, das den Fußballtrainer und Typen Julian Nagelsmann vielleicht am besten charakterisiert, haben wohl nur die wenigsten der knapp 130 Zuschauer wahrgenommen, die zum Bürstädter Fußballtalk ins Vereinsheim der DJK Eintracht gekommen waren. Weil Moderator Frank Gumbel seine Gesprächspartner erst nach und nach zu sich nach vorne bat, ergriff der 31-jährige Trainer der TSG Hoffenheim die Gunst der Stunde, setzte sich ganz allein ans Fenster der Gaststätte – und schaute gebannt raus.

Für ein paar Minuten schien das Match der D-Junioren des JFV Bürstadt den als „Wunderkind“ verschrienen Bundesliga-Coach mehr zu faszinieren als die ersten Sprüche, die sich das Prädikat „Dummbabbler-Sau“ verdienten. Nagelsmanns pure Begeisterung für das Fußballspiel, ganz ohne Schnick-Schnack, fernab der Rampenlichter des Profigeschäfts und größtenteils unbeobachtet von den Fußballinteressierten, die wegen ihm gekommen waren: In kaum einem anderen Moment am Sonntagvormittag war sie so greifbar wie in diesem.

Als Nagelsmann schließlich den proppenvollen Versammlungsraum betrat, gab sich der Ehrengast aber wieder ganz als Medienprofi. Charmant und klar strukturiert antwortete der scheidende TSG-Coach – zur kommenden Saison wechselt er nach Leipzig – auf die nicht immer glücklich formulierten Fragen.

„Hätte Jogi ihnen per WhatsApp schreiben sollen?“, fragte Nagelsmann einmal zurück, als es um die Aussortierung des Bayern-Trios Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aus der DFB-Elf ging. „Jogi Löw ist auch nur ein Mensch“, nahm Nagelsmann an anderer Stelle den Bundestrainer angesichts der ständigen und teils heftigen Kritik an dessen Person in Schutz.

Und auf die Frage, ob das dreifache Achtelfinal-Aus der deutschen Champions-League-Teilnehmer denn nicht blamabel sei, riet der gebürtige Oberbayer – der selbst mit der TSG in der Vorrunde ausschied – zu einem entspannteren Umgangston: „Nein, das ist nicht blamabel. Wir sollten alle aufpassen, wie wir darüber urteilen. Die meisten, die das tun, haben keine Ahnung, was im Hintergrund läuft. Die Geldunterschiede zu England oder Spanien sind so enorm groß, dass es nur über die Ausbildung von Talenten geht.“

Sprüche für die Spenden-Sau

Es waren erfrischend differenzierte Eindrücke, die der jüngste Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte zur Gesprächsrunde beitrug. Kein Wunder also, dass der Fußballlehrer nach jedem Redebeitrag viel Applaus und Zustimmung erntete. Natürlich wusste der TSG-Coach aber, worauf es beim Fußball-Talk eben auch ankommt: auf flotte Kommentare, die die dafür vorgesehene „Dummbabbler-Sau“ füllen.

Gleich sein erster Satz kam Nagelsmann teuer zu stehen. „Recht hat er“, konterte er schlagfertig Gumbels Einstiegsfrage, die sich auf ein Lob von Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric an den Trainer bezog: „Das sind schon fünf Euro? Das fängt ja gut an.“ Ähnlich pointiert beschrieb Nagelsmann, was er sich von der TSG für die Zukunft verspricht: „Ich wünsche dem Club, dass er weitere Duftmarken setzt, auch wenn ich bald in einem anderen Revier pinkeln gehe.“

Mit Eintracht-Kapitän Flamur Bajrami, Klaus Gassert (Vorsitzender VfR Bürstadt), Dirk Kistner (zweiter Vorsitzender FSV Riedrode) und Fabian Kreiling (Vorstand SG Riedrode) diskutierte Nagelsmann außerdem über Themen wie die Auslegung des Handspiels, die mögliche Abschaffung der Auswärtstorregel oder den Titelkampf in der Bundesliga. Hier ließ sich Nagelsmann zu einer Prognose hinreißen: „Dortmund wird in den nächsten drei, vier Jahren häufiger Meister als Bayern München.“

Fotos mit dem Stargast

Auch abseits des Rednerpults vermittelte Nagelsmann einen tiefenentspannten Eindruck. Mit dem früheren Bundesliga-Trainer Eckhard Krautzun, der aus Heppenheim angereist war, unterhielt sich der 31-Jährige in der Pause angeregt. Zwischendrin erfüllte er großen und kleinen Gästen sämtliche Souvenirwünsche. „Er hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen“, sagte eine Mutter und schaute zu ihrem Sohnemann. Seine Verlegenheit hatte der Filius erst wenige Augenblicke vorher in Sekundenschnelle abgelegt – Nagelsmann sei Dank. In Zeiten von Smartphones ist ein Foto-Andenken schnell gemacht – und ein Autogramm schrieb der geduldige Stargast dem jungen Fan gleich mit.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019