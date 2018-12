Nah dran an den Kandidaten

Bürstadt.Ab heute darf plakatiert werden: Es sind noch genau sechs Wochen bis zur Bürgermeisterwahl in Bürstadt. Denn am Sonntag, 27. Januar, können sich die Bürger zwischen drei Kandidaten entscheiden. Antreten werden Amtsinhaberin Bärbel Schader (CDU), Steffen Lüderwald mit Unterstützung von SPD und Grünen sowie die unabhängige Bewerberin Anne Stertz-Hofmeister. Auch für den „Südhessen Morgen“ beginnt nun die heiße Phase des Bürgermeisterwahlkampfs. Ab kommender Woche werden wir unsere Leser in zahlreichen Beiträgen über die drei Kandidaten informieren.

Wir beginnen unterhaltsam: In der Rubrik „Ohne Worte“ werden die Kandidaten gebeten, auf fünf Fragen zu antworten – wortlos. Mit Mimik und Gestik dürfen sie Auskunft geben. Auf das Ergebnis sind wir schon gespannt. Außerdem interessiert uns, was sich die jungen Bürstädter vom Chef oder der Chefin im Rathaus erhoffen. Eine „SHM“-Redakteurin trifft sich deshalb mit Neuntklässlern des Kurses Politik-Wirtschaft-Geschichte der Erich Kästner-Schule und spricht mit den Schülern über ihre Wünsche an den künftigen Bürgermeister.

Ausführlich auf unsere Fragen antworten werden die Bewerber in unseren Interviews, die in der ersten Januarwoche erscheinen. Kurz fassen müssen sie sich dagegen, wenn es darum geht, runde Bierdeckel zu beschriften. Wir bitten die drei Kandidaten, darauf ihre Ziele zu notieren – mit denen sie ihre Wähler überzeugen wollen.

Wahlforum am 15. Januar

Weil die Wähler die drei Bewerber nicht nur politisch, sondern auch persönlich kennenlernen wollen, treffen wir sie an ihrem Lieblingsplatz in Bürstadt. Dabei fragen wir sie auch nach ihrem Werdegang, ihrem Umfeld und ihren Hobbys. Die Reihenfolge der Veröffentlichung richtet sich jeweils nach dem Eingang der Bewerbungen: Also beginnen wir mit Bärbel Schader, danach erscheint Steffen Lüderwald und schließlich Anne Stertz-Hofmeister.

Am Dienstag, 15. Januar, findet das Wahlforum des „Südhessen Morgen“ statt. Auf der Bühne im Bürgerhaus diskutiert Redakteur Bernhard Zinke ab 19 Uhr mit den Kandidaten. Auch die Bürger kommen dabei zu Wort. Wer bereits vorab eine Frage hat, die den Kandidaten gestellt werden soll, kann sie an die Redaktion schicken. Dies ist per Post an „Südhessen Morgen“, Kaiserstraße 45, 68623 Lampertheim oder per E-Mail an redaktion.buerstadt@mamo.de möglich. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018