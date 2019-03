Narren haben Vorfahrt

Bürstadt.Durch den Fastnachtsmarkt und den Fastnachtsumzug am Sonntag kommt es zu Einschränkungen im Auto- und im Busverkehr, auf die die Stadtverwaltung Bürstadt hinweist.

Wegen des Fastnachtsmarktes ist der Marktplatz vom heutigen Freitag, 1. März, ab 14 Uhr, bis Montag, 4. März, 20 Uhr voll gesperrt. Am Sonntag, 3. März, steht zudem der Minanoparkplatz von 12 bis 18 Uhr nicht zur Verfügung. Er wird gebraucht für die Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei, Ordnungsbehörde und des Roten Kreuzes, die dort stationiert sind.

Am Sonntag werden die Anwohner gebeten, in den Straßen, durch die der Fastnachtsumzug läuft, nicht zu parken. Das betrifft den Bereich der Zugaufstellung, also die Nibelungenstraße ab Beethovenplatz, Oberschultheiß-Schremser-Straße und Boxheimerhofstraße, aber auch den Zugweg, also die Nibelungestraße ab Beethovenplatz, die Marktstraße, die Wilhelminenstraße, die Schulstraße und die Mainstraße. Der Zug löst sich dann in Höhe der Bahnhofsallee auf. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge können abgeschleppt werden. Die Nutzer der Buslinien müssen am Sonntag mit Einschränkungen zurechtkommen. Zwischen 12 und 18 Uhr können in der Innenstadt nur die Haltestellen Riedstraße, Brüningstraße und Bubenlachring bedient werden. kur

