Narren zielen auf Lachmuskeln

Bürstadt.Selten war die Dichte gekrönter Häupter der närrischen Zunft so sichtbar wie beim traditionellen Schießen der Tollitäten in der Region. Neben dem amtierenden Bürstädter Prinzenpaar Manuela II. und Marcel II. hatten sich Ex-Hoheiten aus vergangenen Kampagnen in der Trainingshalle des Pfeil- und Bogenclubs beim Kaninchenzuchtverein H 18 eingefunden.

Unter der Schirmherrschaft von Silke und Erhard Renz fand das Tollitätenschießen zum elften Mal in Zusammenarbeit von PBC und Vereins-AG statt. Entsprechend gelöst war die Stimmung. Denn zum „Einschießen“ auf die fünfte Jahreszeit flogen Begrüßungsküsschen hin und her. Dazu nutzen viele Vorsitzende, Gardemädchen, Präsidenten und aktive Büttenredner die Gunst der Stunde, um sich närrisch-sportlich zu messen.

Trainer geben Tipps

„Ich bin schon im sportlichen Tunnel“, feixte Patrick Brenner, Präsident des Heimat- und Carnevalvereins (HCV). Auch Ex-Prinz Marcel Kilian schwor seinen Partner Michael Morweiser, Präsident des Spiel- und Kulturkreises (SKK), auf die sportlich diffizile Aufgabe ein.

Ex-Prinzessinnenbegleiterin Julia I. vom DFC „unner uns“ harrte ganz gelassen mit ihrem jungen Partner Phil der Dinge, die auf sie zukamen. Die PBC-Trainer Thomas Strobel, Kelly Tröger, Sebastian Eberle, Raphael Gestmann und Olaf Kaiser übernahmen die doch eher mühevolle Aufgabe, die Zweier-Mannschaften in die Kunst des Bogenschießens einzuweisen. „Wir schießen mit Olympiabogen“, erklärte Strobel. Diese Recurve-Bögen seien „einfach“ zu handhaben – diese Meinung teilten allerdings nur wenige. Allerdings wurde streng auf die Sicherheit geachtet. Vor gespannten Bögen Aufstellung zu nehmen, war streng verboten.

Nach drei kräftigen „Helau“ wurde in die Hände gespuckt und versucht, die an der Wand aufgestellten Zielscheiben zu treffen. Einige der Teilnehmer verfügten durchaus über sportliche Erfahrungen. Obwohl in der rot-weißen Fraktion aus der Nachbarstadt noch kräftig gelästert wurde, und Lampertheims Prinzessin Janina I. und Spargelkönigin Christin I. sich vor guten Ratschlägen kaum retten konnten, ging es auch in der Hoheitengruppe, in der Alex I. mit Thomas II. sowie Annegret und Roland Fettel ein Wörtchen mitreden wollten, hoch her. Am Ende gewannen mit der absoluten Bestmarke von 100 Ringen Julia I. und ihr Mannschaftskamerad Phil. 83 Ringe schafften die beiden Lampertheimer Schönheiten Janina I. und Christin I. Mit drei Ringen weniger landeten die Schirmherren Silke I. und Erhard I. auf Platz drei.

Sportlicher Marcel Kilian

Bei den Vereinsmannschaften kam es sogar zu einem Stechen. Dabei bewies Marcel Kilian (SKK) nicht nur, dass er ein hervorragender Musiker, Entertainer und Spaßmacher ist, sondern auch sportlich eine Menge im Köcher hat. Mit 98 Ringen setzte er sich mit seinem Partner Michael gegen die sportliche HCV-Mannschaft durch, die Mareike und Jürgen ins Rennen geschickt hatten. Auf Platz drei landete das Sackschdoahogger-Duo Kurt und Rainer. Der von Otmar Höhn (Vereins-AG) gestiftete Pokal „Bester Schütze“ wurde Annalena überreicht.

Im Anschluss an das sportliche Geschehen wurde bei Getränken und Snacks noch so manches närrisch-verbale Pulver verschossen.

Am nächsten Sonntag, 20. Januar, ab 14.11 Uhr geht es richtig los: Im Bürgerhaus wird der Courage-Orden an Bülent Ceylan verliehen. „Wir haben so viel Anmeldungen wie nie“, berichtete HCV-Vizevereinschef Rainer Kohl. Eine Woche später verwandelt sich das Bürgerhaus bei der ersten von vier HCV-Prunksitzungen in eine närrische blau-weiße Fastnachtshochburg.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019