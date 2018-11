Naturwissenschaften groß geschrieben

Bürstadt.Die Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt ist nach der ersten Zertifizierung im Jahr 2015 erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Damit ist sie eine von rund 100 Bildungseinrichtungen in Hessen, die sich mit diesem Prädikat schmücken darf. Die entsprechenden Urkunden wurden im Rahmen einer Ehrungsfeier im Hessischen Landtag in Wiesbaden überreicht.

„MINT“ steht dabei als Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Initiative will Lehrern und Schülern die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und Praxisbezüge dieser Fächer näher bringen und für sie werben. Jede Schule wird auf der Basis eines Kriterienkatalogs bewertet und durchläuft einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess.

An der Erich Kästner-Schule werden die Aktivitäten in diesem Bereich von Elke Wagner-Pommerenke organisiert. Ab der fünften Klasse werden beispielsweise Arbeitsgemeinschaften angeboten zu den Wettbewerben „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“, zu „Schüler präsentieren“ und zum Umwelt- und Klimaschutz. Die EKS beteiligt sich zudem am Mathematikwettbewerb, der ab der achten Klasse Pflicht ist, an den Olympiaden in Biologie, Chemie und Physik sowie bei „Chemie macht mit“ und bei „Explore Sience“.

Als Sonderaktionen gibt es beispielsweise die Forscher-Pause einmal in der Woche mit Mitmachaktionen oder den Forschertag für Viertklässler der umliegenden Grundschulen. Die Fünft- und Sechstklässler besuchen außerdem das Schülerlabor der BASF. kur

