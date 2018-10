Nena-Double singt im Ratskeller

Bürstadt.Noch besser singt nur das Original – Uschi Glitter tritt am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr im Bürstädter Ratskeller auf. Mit ihrer Nena-Double-Show will die Sängerin an diesem Abend nicht nur 99 Luftballons, sondern auch das Stimmungsbarometer steigen lassen. Für gute Laune, das versprechen die Veranstalter Ratskeller und Rod-Lane-Entertainment, sei auf jeden Fall gesorgt. Der „Südhessen Morgen“ verlost für das Konzert zweimal zwei Eintrittskarten.

Uschi Glitter, die eigentlich Uschi Frei heißt, wurde vor einiger Zeit als bestes deutsches Nena-Double ausgezeichnet und begeistert schon seit vielen Jahren bei ihren Shows mit Nena-Hits, hat aber auch noch andere Songs im Repertoire. Unter dem Motto „Gut, besser, Glitter“ hat sich die Duisburgerin dem Discosound der 70er Jahre verschrieben. Außerdem war sie bereits in verschiedenen Fernsehshows als Nena-Double zu sehen.

Eintrittskarten (ausschließlich Stehplätze) kosten im Vorverkauf neun Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. lex

