Neo feiert Hessenmeistertitel

Bobstadt.Der Deutsche Tanzsportverband hat diverse Jazz- und Moderndance-Turniere in der Welzbachhalle in Großostheim ausgetragen.

Die Jugendformation Neo der TG Bobstadt stellte sich dem Wettkampf mit sieben weiteren hessischen Mannschaften der Jugendverbandsliga Süd/Ost 1 in der Altersklasse bis 15 Jahre. Neo war erst im vergangenen Jahr – nach nur einer Saison in der Jugend – in diese höchste Jugendklasse aufgestiegen und überraschte auch in der neuen Liga von Beginn an Zuschauer und Kampfrichter gleichermaßen mit ihrer ausdrucksstarken Modern Dance Darbietung.

Anspruchsvolle Choreographie

In Großostheim galt es, die in den vorangegangenen Turnieren erarbeitete Tabellenführung zu behaupten und dies gelang den jungen Tänzerinnen auch an diesem Tag mit viel Ausdruck, präziser Ausführung der technischen Schwierigkeitsgrade und konstanter Leistung über mehrere Runden. Die anspruchsvolle Choreographie, die von Erfolgstrainerin Lisa Ritzert seit Jahresbeginn mit viel Fleiß immer weiter perfektioniert wurde, punktete mit Übereinstimmung von Idee, Bewegung und Musik und wurde von den Kampfrichtern mit den Traumnoten 1-1-1-1-1 belohnt.

Regionalmeisterschaft am 26. Mai

Jubelnd erhielt die Bobstädter Mannschaft, die seit fünf Jahren in fast unveränderter Zusammensetzung zweimal wöchentlich trainiert, neben dem goldenen Pokal auch die Qualifikation, sich nun am Sonntag, 26. Mai, bei der Regionalmeisterschaft Süd mit den Meistern dieser Altersklasse der Ligen aus Baden-Württemberg, Saarland und Bayern zu messen.

Bei der Süddeutschen Meisterschaft werden dann die sieben begehrten Tickets für die Deutsche Meisterschaft vergeben, die am 16. Juni in Dresden stattfindet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019