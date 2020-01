Nerv des Publikums getroffen

Bürstadt.In seiner Dankesrede für den Courage-Orden outete sich Harald Glööckler als „scheuer Mensch“. Eigentlich sei es ihm unangenehm, Ehrungen entgegenzunehmen. Bei allzu viel „Lobhudelei“ frage er sich direkt, was man von ihm wolle. In Bürstadt hatte der schillernde Designer jedoch wenig Mühe, die Komplimente anzunehmen. Sichtlich erfreut über seine Aufnahme in den erlauchten Kreis der HCV-Ehrenmitglieder traf Glööckler mit frechen, tiefsinnigen und ehrlichen Worten den Nerv des Publikums.

„Arm war ich schon, also versuchte ich es mal mit reich“, sagte der 54-Jährige zum Einstieg. Erfolg müsse man sich allerdings erarbeiten, die vielfach anzutreffende Anspruchshaltung in Deutschland irritiere ihn ebenso wie „Einjährige, die bereits am Handy sitzen“. Gerade in der Erziehung seien Werte vonnöten. Unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge sei eine Fähigkeit, an der die Gesellschaft arbeiten müsse.

Suche nach Schönheit

Was ihn als Modeschöpfer naturgemäß umtreibt, ist die Suche nach Schönheit und Ästhetik. Schönes werde heutzutage gar nicht mehr wahrgenommen, beklagte Glööckler und riet dazu, den Blick häufiger auf blühende Rosen zu richten. Da er auf der Fastnacht „nicht auffallen wollte“ und ohnehin jedermann auf sein Outfit fokussiert sei, habe er diesmal zur roten Uniformjacke gegriffen.

Und weil Frauen aus seiner Sicht ungemein viel leisten und diejenigen seien, die „den Karren aus dem Dreck ziehen“, habe er schon als Sechsjähriger erkannt: „Jede Frau ist eine Prinzessin“. dtm

