Die Gruppenleiter sind von Anfang an dabei und haben auch schon Fahrten wie zum Wormser Dom oder Kloster Lorsch organisiert. „Bei Kaffee und Plätzchen planen wir unsere Unternehmungen gemeinsam“, erzählt Horst Volk, der jeden Donnerstag die Freude der Senioren erlebt, zum Treffen zu kommen.

„Die Männer sind alleine und es tut ihnen gut, sich in dieser Runde auch über das auszutauschen, was sie bedrückt.“ Für viele ist es wichtig, dass die beiden Caritas-Fachfrauen Mascetta und Schich-Kiefer für Fragen und Sorgen immer ein offenes Ohr haben. Wenn es nach den Männern ginge, so könnte der Treff viel öfters stattfinden. red

