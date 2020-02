Neu in die Fastnacht verliebt

Bärbel Schader, Sandra Beilstein, Sabine und Michael bei der Beerdigung. © str

Bürstadt.Ganz leise erschallt noch mal ein Helau, dann wird die Bürstädter Fastnacht zu Grabe getragen. An unvergessliche Tage erinnerte Sandra Beilstein, Präsidentin der Bürstädter Vereins-AG, geprägt von Lebensfreude und dem Engagement der örtlichen Fastnachtsvereine und aller Teilnehmer. Mit dem Stadtprinzenpaar hätten zwei authentische Regierende mit närrischem Herzen die Fastnacht gelebt und die Menschen begeistert. Nun liege die Fastnacht im Dämmerschlaf, doch Erinnerungen und der mitmenschliche Geist der närrischen Tage blieben erhalten.

Zur traditionellen Beerdigung der „geliebten Schwester Fastnacht“ kamen Aktive rund um die Vereins-AG und dem Prinzenpaar Sabine III. und Michael II. ins Vereinsheim der BRSG. Beilstein fand Trost darin, dass die Fastnacht nur dahindämmert und am 11.11. um 11.11 Uhr erneut aufersteht. 115 Tage seien es gewesen – voll mit schönen Erinnerungen und einem friedlichen Miteinander. Der schöne Umzug habe mehr als 10 000 Besucher erfreut.

„1000 Mal erschallte das Helau“

Zum Abschied legte Beilstein die Insignien der Fastnacht nebst Erinnerungen wie Orden und Narrenkappe in den Sarg. So sei die Fastnacht umgeben von Vertrautem, bis sie in 259 Tagen wieder erwache. Auch einen Brief habe die „geliebte Schwester Fastnacht“ verfasst, berichtete Beilstein: Die Kampagne in Bürstadt sei schön gewesen, natürlich habe sie auch Klagen vernommen. Man könne es nicht allen recht machen, aber diese Fastnachtsfreunde könnten sich gerne einbringen und mit den Aktiven engagieren. „1000 Mal erschallte das Helau, doch nun ist alles still“, sagte Beilstein.

Nach 115 Tagen verabschiedete sich das Stadtprinzenpaar – eine Ehre sei es gewesen. Auf über 70 Veranstaltungen blicken sie zurück, ihre Erlebnisse seien unbezahlbar und einzigartig. „Wir lieben die Fastnacht und haben uns in der Kampagne noch einmal frisch in sie verliebt“, bekannte Michael II. Sie sei durch das Engagement der Aktiven und der Vereine einfach unverwechselbar und von Herzblut geprägt. „Ihr seid die Fastnacht“, lautete das Fazit. Dann dankten sie allen Unterstützern und Helfern sowie den Spendern für ihre Benefizaktion.

Die Anschläge der Vergangenheit verurteilte das Prinzenpaar scharf und machte klar: Die Fastnacht ist für alle da, niemand werde ausgegrenzt. Dem stimmte Bürgermeisterin Bärbel Schader zu. „Die Fastnacht mit ihrem übergeordneten Geist, die dürfen wir nicht sterben lassen, die tragen wir auch nach Aschermittwoch weiter in unseren Herzen und hinein in die Gesellschaft.“ Sie plädierte für ein gutes Miteinander und ansteckende Lebensfreude. „Mit diesem Geist der Fastnacht setzen wir ein Zeichen“, rief Schader. Dann erhielt sie den Stadtschlüssel zurück, den ihr die Jecken beim Rathaussturm abgenommen hatten. str

