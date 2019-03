Neubeginn und Abschied im Bürstädter Rathaus

Bürstadt.Die Bürstädter Kita Kunterbunt hat eine neue Leiterin: Beim offiziellen Pressetermin hieß Bürgermeisterin Bärbel Schader Jennifer Kühn herzlich willkommen. „Es hat sich vieles bewegt “, betonte die Rathauschefin gestern. Vor allem im personellen Bereich gab es einige Neuerungen, die nun bekannt gemacht wurden.

Schon im Februar hat Jennifer Kuhn das Amt von Annette Klein übernommen, die sich im Ruhestand befindet. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende Leiterin der Krippe Wichtelburg. „In diesem Fall konnten wir die Stelle an eine Mitarbeiterin unseres Hauses vergeben“, erklärte Barbara Schader erfreut. Dabei lobte die Bürgermeisterin vor allem die langjährige Erfahrung in der Teamarbeit, die Jennifer Kühn mit sich bringt. Diese soll in Zukunft der Kita Kunterbunt mit ihrer neuen Konzeption zugutekommen. Unterstützt wird Kühn von ihren beiden Stellvertretern, Jan Ott und Brigitte Wolf.

Die zweite Personalie: Ab sofort verstärkt Susanne Heiser das Team im Bürgerbüro. Vor ihrem Wechsel war Heiser in der Telefonzentrale beschäftigt und betreute dort das Projekt rund um die allgemeine Behördennummer „115“. „Sie war die ganze Zeit von ihren Aufgaben her schon dem Bürgerbüro zugeordnet und erfüllt ihre Aufgabe mit großer Leidenschaft“, lobte Schader.

Neue Auszubildende

Schließlich begrüßte das Stadtoberhaupt die zwei Nachwuchs-Mitarbeiter, die die Belegschaft im Rathaus verstärken. Seit August ist Lukas Molitor als Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten mit ihm Team. Victoria Gradinger absolviert ihr Bachelorstudium seit Februar in der allgemeinen Verwaltung. Momentan ist sie im Kämmereiamt tätig.

„Es ist uns wichtig, dass wir das Personal für die Zukunft selbst akquirieren“, betonte Bürgermeisterin Barbara Schader. Aus diesem Grund werde im August diesen Jahres eine neue Ausbildungsstelle besetzt. Eine weitere Stelle für ein Bachelorstudium in der Verwaltung wird es im nächsten Jahr wieder geben.

Auf großes Bedauern traf die Verabschiedung von Hans Werner Knies, der viele Jahre ehrenamtlich für die Stadt tätig war. Dabei pflegte der 73-Jährige von 2008 bis 2011 und dann wieder von 2014 bis heute den Friedhof in Bobstadt. Von 2011 bis 2013 engagierte er sich zusätzlich für die Instandhaltung des Briebelparks. Für dieses außerordentliche Engagement wurde Knies bereits mit dem Ehrenteller der Stadt Bürstadt ausgezeichnet.

Gestern erhielt er auch das Bürstadtbuch. Als größten Dank erhielt der langjährige Helfer jedoch die Anerkennung der Bürger und der Stadt. „Solche Menschen wie Sie brauchen wir. Menschen, die mit anpacken“, bedankte sich Barbara Schader im Namen der Stadt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019