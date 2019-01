Neue Ärzte und junge Unternehmer

Bürstadt.Um die leeren Läden in der Innenstadt mit Leben zu füllen, plädiert Steffen Lüderwald dafür, Existenzgründer zu fördern: Die Stadt soll verwaiste Geschäfte an und zu einem günstigen Preis weitervermieten. Dann könnten junge Unternehmer auch kostspieligere Investitionen stemmen. „Die Innenstadt lebt von inhabergeführten Geschäften“, war er sich sicher.

Für Bärbel Schader reicht es dagegen aus, wenn es Bäcker, Metzger und Apotheker vor Ort gibt. „Alles andere wird sowieso außerhalb gekauft.“ Dringend gebraucht würden dagegen Mediziner. „Als Zuwachsgemeinde gehen wir in die ärztliche Unterversorgung“, kündigte sie an. Fördern will sie die Ansiedlung von Praxen auch mit einer Neuauflage des Lokalen Ökonomie Programms (LÖP). Die Chancen, erneut in das Förderprogramm aufgenommen zu werden, stünden gut. „Sogar sehr gut“, verriet sie Moderator Bernhard Zinke auf Nachfrage. „Es gibt nicht viele andere Bewerber.“ sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019