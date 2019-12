Neue Begleiter ausgesendet

Bürstadt.Die ambulante Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) hat sieben neue Engel. Denn nach einer 100-stündigen, sehr komprimierten Ausbildung bei Koordinatorin Gaby Weiß-Szpera, die vom 8. September bis 9. Dezember in den Räumen der PaHoRi in der Schubertstraße stattfand, wurden Paul Andres, Antje Egle, Sybille Gebhardt, Gabriela Gottron, Roswitha Koch, Bettina Kremer und Madeleine Seitz bei einer Sendungsfeier in ihren ehrenamtlichen Dienst entlassen.

„Die Ausbildung war anders!“, berichtete Gaby Weiß-Szpera. „Ich kam kaum zu Wort, es war sehr aktiv und schön“, fasste die Koordinatorin die intensive Arbeit zusammen. „Hochachtung, dass ihr das durchgehalten habt“, sagte sie im Untergeschoss des Gemeindezentrums von St. Michael zu den neuen Ehrenamtlichen, die sich in den Städten und Gemeinden Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Lampertheim als ambulante Palliativ- und Hospiz-Begleiter für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche einbringen werden.

Besonders freute sich Weiß-Szpera, dass sich drei der „neuen Engel“ als Kinderbegleiterinnen fortbilden ließen. Zudem befinden sich unter den frisch Ausgebildeten zwei Fachkräfte aus der medizinischen Palliativarbeit.

Hilfe in schwierigen Situationen

„Palliativ- und Hospiz-Begleiter wird man nicht aus einer Laune heraus, sondern weil man seinen Mitmenschen in besonders schwierigen Situationen weiterhelfen möchte. Damit dies, ohne selbst Schaden zu nehmen, möglich ist, bereitet man sich gründlich darauf vor“, machte die Koordinatorin deutlich. Die Begleiter erhielten ihre Zertifikate und einen aus Holz gefertigten Schutzengel. Von Kollegin Karla Schmitt gab es weiße Rosen. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019