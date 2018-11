Neue Begleiter für Altenheime gesucht

Biblis/Bürstadt.Der ambulante Palliativ- und Hospizdienst für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien startet ein neues Projekt. „Wir suchen Menschen, die mit ihrem nachbarschaftlichen Handeln alten Menschen Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zeit schenken“, schreibt Gaby Weiß-Szpera in einer Mitteilung. Diese sollen ihr Einsatzgebiet in Altenheimen finden. Der Kurs zum sorgenden Begleiter ist kostenfrei und unverbindlich. Er bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit dem Thema des Älterwerdens auseinanderzusetzen. Eine Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 21. November, 17 Uhr, beim Kooperationspartner Haus am Weichweg, Am großen Weichweg 8 bis 10, in Biblis statt. Informationen gibt es unter 0177/195 58 34 bei Gaby Weiß- Szpera. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018