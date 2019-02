Neue Botschafterin gesucht

Bürstadt.Die Ära der Bürstädter Sonnenbotschafterin Alicia I. geht zu Ende. Deshalb sucht die Stadtverwaltung eine Nachfolgerin, die künftig die „Bürgerstadt mit Herz“ als charmante Botschafterin repräsentieren möchte. Die neue Botschafterin soll bei der Eröffnung des Frühjahrsmarktes im April inthronisiert werden.

Die Sonnenbotschafterin repräsentiert für die Dauer von zwei Jahren die Stadt Bürstadt bei regionalen und überregionalen Terminen, zum Beispiel bei verschiedenen Festumzügen in der Region oder beim jährlichen Empfang des Ministerpräsidenten. Im Laufe ihrer Amtszeit könne die Sonnenbotschafterin viele abwechslungsreiche Veranstaltungen besuchen, erlebe interessante Begegnungen und knüpfe persönliche Kontakte, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung. Neben dem Titel „Sonnenbotschafterin mit Herz“ und der mit einem Herz bestickten Schärpe liegt für die nächste Repräsentantin die Sonnenkette bereit. Das Erkennungszeichen der Sonnenbotschafterin wurde vom Schmuckgeschäft Bailly in Bürstadt eigens als Insignie für die Sonnenbotschafterinnen entworfen.

Die Interessenten für das Amt der Sonnenbotschafterin sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt, in Bürstadt verwurzelt und idealerweise im Bürstädter Gesellschafts- und Vereinsleben aktiv sein. Die neue Sonnenbotschafterin sollte Freude am Umgang mit Menschen und am Repräsentieren, Engagement und zeitliche Flexibilität für diese Aufgabe mitbringen.

Bewerbungen nimmt die Stadtverwaltung noch bis Sonntag, 24. Februar, als persönliche Nachricht im Facebook-Account und im Instagram-Auftritt der Stadt sowie als E-Mail an den Wirtschaftsförderer Tim Lux unter tim.lux@buerstadt.de entgegen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.02.2019