Neue Broschüre für ältere Menschen

Bürstadt.„Zuhören, Erkennen, Handeln“, lautet das Credo des Kreisseniorenbeirates Bergstraße. Um ältere Menschen und ihre Angehörigen mit bedarfsgerechten Angeboten zu versorgen, hat der Beirat die Broschüre „Seniorenfreundlicher Kreis Bergstraße“ herausgebracht. Diese wurde von Siegfried Gebhardt, Mitglied im Kreisseniorenbeirat sowie von Christel und Adam Kroll als Vertreter des Seniorenbeirats in Bürstadt und von Bürgermeisterin Bärbel Schader im Rathaus vorgestellt.

Die Themen reichen von Beratung über Gesundheit, Pflege, Essen auf Rädern, Unterstützung bei Anträgen zur finanziellen Förderung, medizinische Betreuung, Wohnen und Mobilitätshilfe bis hin zu Freizeitangeboten und Hospizarbeit. „In der Broschüre finden sich Angebote für die jeweiligen Orte im Kreis. Die Angebote von Bürstadt stehen auch als Datei zur Verfügung, die auf die Homepage der Stadt gestellt wird“, sagte Siegfried Gebhardt. So könne man die Angebote pflegen und aktuell halten. Die Broschüre selbst liegt nicht frei aus. „Sie soll vor allem in die Hände von Multiplikatoren gelangen“, erklärte Gebhardt. Sie steht also beim Bürgerservice der Stadt, dem Seniorenbeirat, der örtlichen Caritas, dem Sozialverein VdK oder den Integrationslotsen zur Verfügung.

Die Broschüre bietet einen Wegweiser, wo ältere Menschen Hilfe erfahren und welche Dienstleister vorhanden sind. „Wichtig sind zudem die Freizeitangebote, die geselligen Treffen für Senioren“, merkte Gebhardt an. Das reicht vom Tanznachmittag über den Seniorentreff bis hin zu den generationsübergreifenden Angeboten der Vereine.

Siegfried Gebhardt wirkte an der Broschüre mit, ebenso ist er im Seniorenbeirat Bürstadt aktiv. Dieser habe schon vieles bewirkt, wie Bürgermeisterin Bärbel Schader lobend erwähnte. So wurden Unternehmen angesprochen, ob sie sich nicht als seniorenfreundliche Betriebe zertifizieren lassen möchten. Bürstadt wolle als „Soziale Stadt“ das Angebot für Senioren ausbauen. Der Dialog mit dem Seniorenbeirat sei hier sehr wichtig. „Wir in Bürstadt möchten eine lebendige Begegnung aller Generationen“, betonte Schader.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019