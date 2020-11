Neue Flutlichtanlage bringt Vorteile

Riedrode.Kurz vor Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs Ende Oktober gab es auf dem Sportplatz der FSG Riedrode eine wichtige Neuerung: Die lange geplante neue LED-Flutlichtanlage wurde montiert und in Betrieb genommen. Dabei wurde die Modernisierung auf städtischem Gelände unter Eigenregie der FSG Riedrode zusammen mit der Firma Lumosa geplant und umgesetzt. Die Finanzierung konnte auch mit Hilfe von verschiedenen Förderungen gesichert werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 33 500 Euro.

„Wir sind stolz auf unsere neue Anlage. Mit dieser sparen wir nicht nur einen Batzen Geld, sondern wir setzen auch in Sachen Umwelt einen neuen Standard“, freut sich Horst Kreiling vom Vorstand der FSG Riedrode. Die neue Anlage bringe dem Verein wesentliche Vorteile. Zum einen betrage das berechnete Einsparpotenzial 7500 Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspreche einer finanziellen Einsparung von 1800 Euro, so Kreiling. Andererseits sei die neue Flutlichtanlage auch sehr umweltfreundlich. So würden pro Jahr 1,3 Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen. Bei voller Aussteuerung werde im Mittel eine Beleuchtungsstärke von ungefähr 160 Lux erreicht, wie der Vorsitzende berichtet.

Es spreche für die neue Anlage, dass sie auch in verschiedenen Lichtstärken betreibbar ist. So könne zwischen Spiel- und Trainingsbetrieb unterschieden werden. Müssen nach einem Spiel Aufräumarbeiten vorgenommen werden, wird dafür nicht die maximale Lichtstärke benötigt.

Und es gibt noch weitere Vorteile, die die neue Anlage gegenüber den alten herkömmlichen Strahlern biete. So könne die volle Lichtstärke bereits unmittelbar nach dem Einschalten erreicht werden. Und es gebe verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, den Platz wie beispielsweise beim Torwarttraining nur teilweise zu beleuchten. Neben dem Großfeld wurde auch das Kleinspielfeld der FSG mit neuer LED-Technik ausgerüstet. hias

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020