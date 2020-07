Neue Hausärztin in Bürstadt

© Berno Nix

Sybille Lerch ist in München geboren und in einem Vorort aufgewachsen. Ihr Medizinstudium mit Doktorarbeit absolvierte sie an der Universität in Homburg/Saar.

Die Facharzt-Ausbildung als Internistin legte sie am St. Johannes-Krankenhaus in Landstuhl (Rheinland-Pfalz) ab. Danach arbeitete sie in Kaiserslautern mit einem Kollegen in einer Gemeinschaftspraxis als hausärztlich tätige Internistin.

In dieser Funktion ist sie auch seit Juni in der orthopädischen Praxis von Kai Fischer tätig. Dort gibt es zudem mit Sebastian Bert einen zweiten Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Die Sprechzeiten der Hausärztin: montags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr.

Nicht erreichbar ist Sibylle Lerch während ihres Urlaubs von 20. Juli bis 7. August in den Sommerferien. Mit ihrem Ehemann und vier Kindern im Alter von 12 bis 19 Jahren lebt sie in Heppenheim. cos (Bild: Berno Nix)