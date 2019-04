Neue Infotafel wirbt für Naturoase Lachgärten

Bürstadt.Einen Herzenswunsch hat sich der Bürstädter Alois Klüber erfüllt. Auf Initiative des Fotografen und Filmemachers wurde jetzt eine Informationstafel im zwei Hektar großen Naherholungsgebiet „Naturoase Lachgärten“ aufgestellt. Um seine Idee umsetzten zu können, hat sich Klüber mit dem Werbeatelier G Design und der Bürgerstiftung Bürstadt zusammengetan.

„Ich komme schon seit mehr als fünf Jahren in meiner Freizeit ehrenamtlich in die Naturoase und sehe hier nach dem Rechten“, berichtet Klüber bei einem Pressetermin mit Stiftungsratsmitglied Alfons Haag und Enrico Grein (G Design). Mit Heinz Diederichs und Ernst Horngacher kümmert sich Alois Klüber um pflegebedürftige Pflanzen, versorgt im eigens aufgestellten Futterhäuschen während der Winterzeit viele Vögel und beseitigt mit seinen Mithelfern jede Menge Unrat. So hat er schon Motorradteile gefunden. Zudem sammeln die Ehrenamtlichen Flaschen ein und reinigen zweimal im Jahr die Plattform von Unkraut.

Klüber freut sich darüber, dass viele Menschen in die Naturoase kommen und auf der ehemaligen Kleingartenanlage zwischen Wasserflächen und blühendem Grün Erholung finden. Viele Tiere genießen das Areal und die 78 Bäume, die zu „Glücks-Anlässen“ gespendet wurden.

Nun können die Besucher auf der Schautafel nicht nur Fotografien einiger tierischer Bewohner bewundern. Ingeborg Gärtner-Grein hat auch Pflanzenaufnahmen ergänzt. Alois Klüber freute sich, dass die Umsetzung seines Projektes und die Finanzierung durch die Bürgerstiftung Bürstadt problemlos erfolgten. Ihm liegt eines besonders am Herzen: „Die Naturoase Lachgärten darf kein Schuttloch werden.“ Dazu könnten auch Hundebesitzer beitragen, die ihre Vierbeiner an der Leine behalten und deren Hinterlassenschaften beseitigen sollen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019