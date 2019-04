Neue Internetseite der Pfarrgruppe

Bürstadt.Die Pfarrgruppe Bürstadt hat ihren Internetauftritt überarbeitet. Der Administrator der Seite, Peter Gärtner, hat in Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam Bilder und Texte zusammengetragen, um allen Interessierten einen Einblick in das Gemeindeleben und das Angebot der katholischen Kirche in Bürstadt zu geben. Es finden sich Informationen zur Taufanmeldung ebenso wie ein Überblick über den Firmkurs, die Gottesdienstzeiten und die verschiedenen Gemeindegruppen und Einrichtungen wie Kindertagesstätten, die Bücherei und das Kleiderstübchen. Die Gottesdienstordnung „Miteinander“, das Wort zum Sonntag und aktuelle Berichte laden zum Besuch der Seite ein. red

