Neue Kandidaten gesucht

Bürstadt.Das evangelische Gemeindeleben ist bunt und vielfältig. Menschen kommen zusammen und feiern Gottesdienste und Feste – wenn nicht gerade Corona allen Plänen einen Strich durch die Rechnung macht. Zusammen mit dem jeweiligen Pfarrer trägt der Kirchenvorstand die Verantwortung für die Gemeinde. Bis zum 18. Januar rufen die Pfarrgemeinden in Bürstadt und Bobstadt ihre Mitglieder dazu auf, sich für das Gremium zu bewerben.

Einige Kandidaten haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen. Bis Montag, 18. Januar, besteht die Möglichkeit, diesen Wahlvorschlag zu ergänzen. Eine Bewerbung muss von mindestens zehn Personen unterstützt sein, machen die Pfarrgemeinden deutlich. Aufgrund des Lockdowns entfallen in Bürstadt und Bobstadt die Versammlungen, bei denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen wollten.

Im Sommer wird gewählt

Am 13. Juni entscheiden die Gemeinden in der gesamten Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau über ihre neuen Vorstände. Der Kirchenvorstand leitet und prägt die Gemeinde. Er gibt Impulse, nimmt Anregungen auf und trifft Entscheidungen. Idealerweise finden sich dabei Menschen aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen.

Durch Gottesdienste, Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit sowie Seelsorge erfüllt die Gemeinde ihren missionarischen Auftrag, Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern. Darüber hinaus kümmert sich der Kirchenvorstand um Finanzen, Kirchengebäude und Öffentlichkeitsarbeit.

Wer sich vorstellen kann, hier mitzuwirken, kann sich im Pfarrbüro oder bei den amtierenden Kirchenvorständen informieren. Dabei gebe es viele Möglichkeiten, seine Talente einzusetzen, machen die Gemeinden deutlich: Neben der Kinder- und Jugend- sowie der Seniorenarbeit sind das die Bereiche Gemeindebrief, Homepage und neue Medien. „An großartigen Ideen mangelt es nicht, leider aber an Mitstreitern“, heißt es weiter. red

