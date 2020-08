Neue Konrektorin

Bobstadt.Mit zwei ersten Klassen startet die Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt am Dienstag, 18. August, ins neue Schuljahr. Die Kinder der Klasse 1a treffen sich um 9 Uhr zu einer kleinen Feier in der Sporthalle. Jedes Kind darf zwei Gäste mitbringen. Am Einlass über den nördlichen Zugang der Halle müssen sie ihre Gästekarten vorlegen, die gleichzeitig zur Registrierung der persönlichen Daten dienen.

...