Neue Lüftung und Heizung

Bürstadt.Die Sporthalle Bobstadt soll für rund 4,5 Millionen Euro saniert werden (wir berichteten). Auf Anfrage dieser Redaktion teilt der Kreis Bergstraße als Eigentümer nun mit, was im Detail gemacht wird: Geplant ist demnach die energetische Sanierung der Gebäudehülle, also von Fassade, Fenster und Dach sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen wie Lüftung, Heizung und Elektrik. Die Toiletten sollen ebenfalls saniert werden. Außerdem ist eine Umgestaltung der Duschräume und Umkleidekabinen in der Sporthalle vorgesehen sowie die Erneuerung aller Oberflächen in der Sporthalle, den Umkleiden und im Foyer. Das Foyer wird ohnehin neu gestaltet, so dass es sich auch für öffentliche oder private Veranstaltungen im Stadtteil eignet. Schließlich sollen noch die Fluchtwege angepasst werden. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020