Neue Ministranten eingeführt

Biblis.In Biblis wurden die neuen Ministranten der Pfarrei Biblis vorgestellt und in ihren Dienst am Altar eingeführt. Nachdem sich Katharina Müller, Jonathan Müller und Julian Reis innerhalb einiger Stunden auf ihren Dienst am Altar vorbereitet hatten, konnten sie in den Kreis der Ministranten aufgenommen werden. Im Gottesdienst wurde dem Schutzpatron der Ministranten, dem Heiligen Tarzisius, gedacht, dessen Fest erst vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel zusammenfiel. Pfarrer Reichert überreichte jedem Kind als Geschenk ein Kreuz und hieß die drei Neuen willkommen. ( red

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018