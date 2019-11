Neue Stellen im Rathaus

Bürstadt.Bürstadt will im kommenden Haushalt deutlich mehr in Personal investieren, nicht nur im Bereich Schulen und Kinderbetreuung (wir berichteten), sondern auch in der Verwaltung. Die Personalkosten steigen laut Plan von 10,5 Millionen Euro auf 11,8 Millionen Euro. Zum einen werden Mitarbeiter, die bereits eingestellt sind, besser bezahlt, „aufgrund der gestiegenen Anforderungen“, wie Schader in ihrer Haushaltsrede ankündigte. Es sollen aber auch neue Stellen geschaffen werden.

Digitalisierung der Verwaltung

So ist für den Bereich EDV und Organisation künftig eine ganze Stelle geplant statt einer halben wie bisher. Bürstadt sei im Bereich Digitalisierung gefordert, denn die Verwaltungsleistungen sollen bis spätestens 2022 alle elektronisch angeboten werden. Dazu sei die Stadt gesetzlich verpflichtet. Im ersten Quartal 2020 will die Stadt deshalb mit einem neuen Internetauftritt an den Start gehen und ein Online-Bezahlsystem einrichten. Im Bürgerbüro werden die Dienstleistungen im Meldebereich online angeboten, im Bereich des Ordnungsamtes können Ordnungsgelder dann online bezahlt werden.

Eine Stelle im Bauamt soll neu besetzt werden. Die Person wird sich dann verstärkt um das Geographische Informationssystem und das Führen elektronischer Akten kümmern. Im Bereich Stadtplanung ist eine zusätzliche Stelle geplant. Während sich die bisherige Kraft auf Bauleitplanung konzentrieren soll, fallen in das Profil der neuen Stelle das Thema Stadtentwicklung und die Umsetzung der Förderprogramme.

Auch im Bereich Hochbau ist eine zusätzliche Stelle eingeplant, da ein Mitarbeiter Altersteilzeit beantragt hat und der Nachfolger in Ruhe eingearbeitet werden soll. kur

