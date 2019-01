Neue Wege für Radler und Landmaschinen

Bürstadt.Das Flurbereinigungsverfahren in Bobstadt und Riedrode, das 2005 nach Fertigstellung der Ortsumgehung begonnen wurde, biegt auf die Zielgerade ein. Landwirt Richard Schöcker ist Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, in der die rund 300 betroffenen Grundstückseigentümer vertreten sind. Er hatte gestern das Vergnügen, aus den Händen von Thomas Knöll, dem Leiter des Amts für Bodenmanagement, einen Zuschuss in Höhe von 170 000 Euro entgegenzunehmen.

Während des Flurbereinigungsverfahrens wurden nicht nur 724 Hektar Fläche neu geordnet, sondern auch das Wegenetz durch die Äcker neu geplant. Dabei wurden Wege saniert und andere komplett neu angelegt. „Sie stehen nun auch den Radfahrern zur Verfügung“, betonte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Die Wege seien in einem „qualitativ guten Zustand“, fügte sie hinzu.

Bis auf wenige Restarbeiten sei das Bauliche nun erledigt. erklärte Jörg Ritter, der das Verfahren beim Amt für Bodenmanagement leitet. Die Landwirte können die Felder, die nun eine mittlere Ackerlänge von 450 statt von 250 Metern haben, schon bewirtschaften. Der neue Zuschnitt erleichtere den Einsatz von modernen Maschinen. Allerdings müsse der Flurbereinigungsplan nun noch Rechtskraft erhalten – das dauere nochmals rund zwei Jahre.

Insgesamt hat das Verfahren 1,1 Millionen Euro gekostet. 74 Prozent der Kosten übernehmen die Europäische Union, der Bund und das Land Hessen. Aus diesem Pool kommt auch der aktuelle Zuschuss. Die verbliebenen 26 Prozent teilen sich die Stadt Bürstadt und die Eigentümer der Grundstücke. Auf sie entfallen jeweils 130 000 Euro.

Auch dem Naturschutz wird Rechnung getragen. In Riedrode entsteht nun ein Biotop im alten Neckarschlingengebiet. Es ist 22 Hektar groß. Hier können sich Wechselschildkröten und Amphibien heimisch fühlen. Mit dieser Maßnahme bekommt die Stadt Bürstadt Ökopunkte, die sie auch für zukünftige Bauvorhaben noch einsetzen kann.

Schader will sich nun bei Abteilungsleiter Onno Diddens über ein Förderprogramm informieren, mit dem auch die Feldwege in Bürstadt erneuert werden könnten.

