Neue Wiegezeiten erleichtern Organisation

Prüfungen für die Kleinen

Die Kampfrichter stellte der Hessische Judoverband, etliche darunter waren noch sehr jung. „Die absolvieren heute einen Teil ihrer Prüfungen, dazu eignen sich die Bezirkseinzelmeisterschaften“, meinte Schober. Mit Bezirksjugendwartin Isabella Dietz aus Darmstadt hat der Verein ein ganz besonderes Verhältnis. Unter anderem leitet sie den Anfängerkurs und gibt auch Kurse in den beiden Kitas St. Peter und Sonnenschein für die Knirpse. Dabei geht es natürlich um Judo, aber hauptsächlich auch um Bewegung.

Der 1. Judo Club feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Und dazu gibt es zwei besondere Veranstaltungen. Dem Verein ist es gelungen, den Bundestrainer der U 18, Bruno Tsafack, für zwei Lehrgänge zu gewinnen. Dazu sind auch befreundete Vereine wie unter anderem Rimbach und Griesheim eingeladen. „Tsafack kennen wir schon länger. Mein Sohn Lars Kilian war im Kader wie auch Vereinskollege Ian Störmer“, so Kilian senior. Außerdem hat der Bundestrainer die frühere Jugendwartin des 1. Judo Clubs geheiratet und kommt des Öfteren zu den Schwiegereltern zu Besuch.

Das zweite große Event ist die Judo-Safari, die in diesem Jahr in Lindenfels zwischen Freitag und Sonntag, 8. und 10. Juni, stattfinden wird. Außerdem ist noch geplant, dass ein Lehrgang oder ein Workshop mit einem hochkarätigen Kämpfer, eventuell einem Teilnehmer an den olympischen Spielen oder Weltmeister gemacht wird. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.06.2018