Bürstadt.Mit zehn Jahren trat Simon Lambrecht in die Bürstädter Feuerwehr ein, jetzt, mit 30, ist er der Chef: Bei der Jahreshauptversammlung wurde er mit großer Mehrheit zum Wehrführer gewählt. Sein Vorgänger Burkhard Jakob hatte schon vor rund einem Jahr signalisiert, dass die Spitze der Einsatztruppe neu besetzt werden muss.

Fünf Jahre war Jakob Wehrführer, zuvor zehn Jahre lang Stellvertreter. „Jetzt sollen Jüngere ran“, fand der Feuerwehrmann mit Leib und Seele – und entschied sich, mit fast 53 Jahren nicht mehr für eine neue Amtszeit anzutreten. „Das wäre dann ohnehin die Letzte gewesen“, zitiert er die Vorschriften.

Mit Simon Lambrecht haben die Bürstädter Brandschützer einen Nachfolger gefunden, der sein Hobby zu seinem Beruf gemacht hat: Er arbeitet bei der Werksfeuerwehr von Freudenberg in Weinheim. Die Bürstädter Truppe hat er von klein auf kennengelernt: in der Kinderfeuerwehr erste Löschübungen gemacht, dann zur Jugendwehr gewechselt, alle entscheidenden Lehrgänge absolviert – und dann so viel Spaß an der Aufgabe gefunden, dass er damit mittlerweile sein Geld verdient. Mit seiner jungen Familie lebt Lambrecht nach wie vor in Bürstadt – und ist einsatzbereit.