Anzeige

Bürstadt.Die Ökumenische Sozialstation für Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Einhausen bietet in Zusammenarbeit mit der Barmer GEK Bensheim einen Pflegekurs für pflegende Angehörige sowie Interessierte aus dem Privatbereich an. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 9. August, um 19.30 Uhr in den Räumen des Alten- und Pflegeheimes St. Elisabeth in Bürstadt. Er findet zweimal pro Woche (montags und donnerstags) statt. Jede Sitzung dauert zwei Stunden. Das letzte Treffen ist am 20. September. Themen sind Pflege, Krankenbeobachtung, Betten und Lagern, rückenschonend arbeiten und vieles mehr. Anmeldungen nimmt die Ökumenische Sozialstation unter Telefon 06206/98 89 60 an. Kursleiterin Corinna Schmitzer setzt sich dann mit den Interessierten in Verbindung. red