Neuer Sprecher kommt aus der Pfalz

Bobstadt.Mit einem Handschlag und der Schlüsselübergabe ist es offiziell: Michael Fuchs tritt als neuer Sprecher des Arbeitskreises Ortsgeschichte in die Fußstapfen seines Vorgängers Volker Utz, der die Gruppe sieben Jahre lang geleitet hat. Seinen offiziellen Amtsantritt feierten die Mitglieder mit Sekt, Bier, Brezeln und belegten Brötchen in Bobstadt.

„Alles fing damit an, dass ich nur eine Broschüre des Arbeitskreises kaufen wollte“, erzählt Michael Fuchs und lacht. Schon seit der Schulzeit habe er sich für Geschichte interessiert, insbesondere für „die Kulturschätze vor der eigenen Haustür“, da diese leider oft in Vergessenheit geraten, so Fuchs. „Im ersten Moment war ich durch die älteren Herren etwas abgeschreckt“, gesteht der gebürtige Pfälzer. Denn mit seinen 57 Jahren zählt er zu den jüngsten Mitgliedern des Arbeitskreises. „Aber ich habe mich schnell wohl gefühlt und bin seit 2016 sehr gerne mit dabei.“

Mit seinem Faible für Ortsgeschichte konnte er sich gleich für die historischen Schriftstücke im Alten Rathaus begeistern. „Es ist wirklich spannend, die Bücher durchzuschauen. Beispielsweise ist es unglaublich, welche Prozesse damals geführt wurden“, erinnert sich Fuchs an das erste Sichten der Unterlagen.

Bobstadt kennt Fuchs erst seit zweieinhalb Jahren. 2016 ist er aus der Pfalz mit seiner Frau zugezogen. Der Liebe wegen kam er zunächst nach Einhausen und dann nach Bobstadt. Ursprünglich war er selbstständig in der Süßwaren- und Spirituosen Branche tätig, inzwischen sei er im Ruhestand. „Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich vermutlich schon damals etwas in Richtung Geschichte studiert“, erklärt Fuchs.

Als Volker Utz eines Abends bei ihm daheim anrief, um ihn zu fragen, ob er Sprecher werden möchte, war er zunächst unschlüssig: „Kurz zögerte ich, ob ich in seine Fußstapfen treten soll, entschied mich dann aber dafür“, erklärt Fuchs. „Aber doch nur, weil du größere Füße hast als ich“, ergänzt Utz und lacht. Der 76-jährige Bobstädter macht nach sieben Jahren Amtszeit Platz für seinen Nachfolger – aber er will sich nur als Sprecher zurückziehen. Utz wird weiterhin im Arbeitskreis aktiv sein und den einstimmig gewählten Michael Fuchs tatkräftig unterstützen. „Abschließend möchte ich mich bedanken: für die tolle Zusammenarbeit bei allen Mitgliedern und für die tatkräftige Unterstützung – sei es durch Spenden, die Räumlichkeiten im Alten Rathaus und vieles mehr“, so Utz. Nach dem Handschlag und der Schlüsselübergabe hat Fuchs das Wort. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin froh, dass Volker Utz mir den Arbeitskreis gerade jetzt, da alles so gut läuft, übergibt“, betont Fuchs.

Beim anschließenden Umtrunk nebenan herrscht ausgelassene Stimmung. Fuchs hat für die Kollegen ein Buffet aufgebaut – mit Brezeln und Brötchen, die er mit seiner Frau gemeinsam in der Küche belegt hat. Die Mitglieder des Arbeitskreises Ortsgeschichte erheben ihre bunten Sektgläser zum Wohl ihres neuen Sprechers.

Seit der Gründung im April 2012 hat der Arbeitskreis einiges geleistet: Unter anderem die Beteiligung an der Kerwe mit Bildausstellungen, Broschüren zur Ortsgeschichte Bobstadts und vor allem die Sichtung, Katalogisierung und Ordnung Jahrhunderte alter und stark verstaubter Bücher und Unterlagen, wofür die Mitglieder anfangs noch mit Mundschutz und Handschuhen arbeiteten. Außerdem haben sie die historischen Unterlagen gescannt und auf dem Computer gespeichert, um zusätzlich zu den teilweise handgeschriebenen Dokumenten mit nur einem Klick auf die gesuchten Unterlagen zugreifen zu können.

Jüngere für Geschichte begeistern

Trotzdem ruhen sich die aktuell 18 Mitglieder nicht auf ihren bisherigen Leistungen aus und sind dabei, den Arbeitskreis mit neuen Zielen weiter voranzubringen. „Wir haben bereits angefangen, Listen zur Übersicht an der Innenseite der Schranktüren zu befestigen. Außerdem wollen wir durch aktuelle Fotos aus Bobstadt mehrere Generationen erreichen“, erklärt Volker Utz.

„Ein weiteres Ziel von uns ist es, neue Mitglieder für unseren Arbeitskreis zu gewinnen. Es wäre toll, wenn bald auch jüngere Bürger aus Bobstadt bei uns mitmachen würden“, ergänzt der neue Sprecher Michael Fuchs.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019