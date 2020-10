Neuer Stand mit dabei

Bürstadt.Frisches Obst und Gemüse und allerlei Köstlichkeiten aus eigener Produktion zum Genießen und Verschenken bietet der Bürstädter Wochenmarkt freitags den Kunden. Jetzt im Oktober und November bestimmen herbstliche Genüsse die Auslagen der Standbetreiber auf dem Marktplatz. Neu mit dabei ist ab Freitag, 30. Oktober, das Angebot von „PS alles Handarbeit“ mit süßen oder pikanten Fruchtaufstrichen, Weihnachtsgebäck (auch glutenfrei), Pralinen, Likören sowie Kunsthandwerk – alles aus eigener Herstellung.

An saisonalen Produkten sind im Moment an den Ständen vor allem Pilze, Äpfel, Kürbisse, Birnen, Rote Beete, Esskastanien, Nüsse und Kohlgemüse beliebt. Auch Eier, Fisch, Geflügel, Kaninchen sowie Nudeln und Ölen sind an den Ständen zu finden. Für die Adventszeit gibt’s Weihnachtsgebäck im Marktverkauf oder durch Bürstädter Vereine/Kindergärten. Viele frische Produkte finden kurz nach der Ernte umweltfreundlich ihren Weg über den Marktstand in die Küche, teilt die Stadtverwaltung mit. Vereine und Institutionen haben die Möglichkeit, hier kostenlos für sich zu werben und sich einem breiten Publikum vorzustellen. Das belebt zudem den Wochenmarkt.

Immer freitags von 7 bis 13 Uhr bieten die Marktbeschicker ihre Ware an. Beim Einkauf gilt die AHA-Regel: Abstand, Hygiene/Handdesinfektion sowie Alltagsmasken. Ein Ständer mit Desinfektionsmittel steht unter der Markthalle. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020