Neuer Treffpunkt für die Jugend

Bürstadt.Aller Anfang ist schwer – vor allem ohne Möbel. Denn obwohl schon vor vier Wochen das neue Jugendhaus mit der allerersten Party unter dem Motto „Grill and Chill“ offiziell eingeweiht wurde, wartet das Team nun sehnsüchtig auf die schon bestellte Einrichtung. Dabei ist jetzt schon im Inneren alles neu, die Wände sind frisch gestrichen und der Boden ist überholt. Und auch zwei nagelneue Tischkicker und ein Billardtisch stehen unten bereit. Ein Grund mehr für das Jugendhaus, ein Tischkicker-Turnier am Freitagabend zu veranstalten. Auch, um zu zeigen, wie sich das alte Vereinsheim des Volkschors verändert hat.

Gemeinsam mit den beiden Betreuern Kristina Felber und Adam Harazim lieferten sich zwei Schüler, die zum Turnier gekommen waren, einen Wettstreit um den ersten Wanderpokal, den es im Jugendhaus zu gewinnen gab. Und auch die Betreuer, die sich selbst Teamer nennen, haben in den vergangenen Wochen mit viel Ehrgeiz die Werbetrommel für das neu eröffnete Jugendhaus besonders in den sozialen Netzwerken wie Facebook gerührt: „Darüber haben wir rund 3000 Leute erreicht, die sich unsere Facebook-Seite angesehen haben. Einen besseren Werbeeffekt hätte es nicht geben können“, meint Oliver Haberer. Seine Sozialagentur Fortuna hat inzwischen die Jugendhaus-Leitung übernommen.

Werkraum eingerichtet

Es gibt jetzt sogar einen eigenen Werkraum: Die alten Werkbänke und Schränke für das Werkzeug stammen aus der Schillerschule. Neu gekauft wurden Akku-Bohrer und -schrauber, sowie eine Stichsäge. „Beim Werken kommt man sehr gut miteinander ins Gespräch. Das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen wichtig, die etwas stiller sind. Deswegen war es mir auch so wichtig, einen Werkraum einzurichten“, erklärt Haberer, welche Idee hinter dem Werkraum steckt.

Im Obergeschoss des Jugendhauses soll es noch ein schön eingerichtetes Zimmer geben, das unter dem Motto „Bewegung und Gesundheit“ stehen soll. Weiter hinten im Saal, etwas abgetrennt auf einer halbhohen Etage, soll auch ein Hausaufgabenzimmer für die Schüler entstehen.

„Wir bieten keine Hausaufgabenhilfe im klassischen Sinn an, aber wir können Hilfestellungen geben. Wenn zum Beispiel etwas nicht verstanden wurde, können wir die Schüler unterstützen“, sagt Haberer. Vorne auf der Etage wird das Büro entstehen, dass die Teamer mit dem Jugendrat teilen, der dort seine Sitzungen abhalten wird. Im Keller ist die Fahrradwerkstatt untergebracht.

Bushaltestelle als Wunsch

Die Sozialagentur war auch kürzlich bei einem Treffen der verschiedenen Kommunen bei der Kreisjugendpflege in Heppenheim mit dabei und hat die Teilnehmer gleich für das nächste Mal nach Bürstadt eingeladen. Fortuna ist in sechs verschiedenen Orten im Dreiländereck tätig, die Teamer kommen aus Bobstadt, Lampertheim, Gernsheim, Biblis und Worms. „Schön wäre noch eine direkte Bushaltestelle vor dem Jugendhaus. Im Winter und abends ist die Beleuchtung nicht so toll hier“, betont Haberer . Und auch ein neuer Skate-Park soll bald entstehen. Dafür entwirft die Sozialagentur Fortuna gerade ein neues Konzept, schließlich will sie auch den neuen Sport- und Bildungscampus mitbetreuen.

