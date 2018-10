Gross-Rohrheim.Sportlich aktiv: Am kommenden Donnerstag, 18. Oktober, startet der Zumbakurs des Turnvereins Groß-Rohrheim. Weitere Termine sind am 25. Oktober sowie am 15., 22. und 29. November. Die Gebühr beträgt für Mitglieder 40 Euro und für Nichtmitglieder 80 Euro. Die Anmeldung kann im Internet unter www.tv-grossrohrheim.de heruntergeladen werden. Bild: Bernd Thissen dpa/lnw

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.10.2018