Neues Format an Fastnacht „Mainz trifft Bürstadt“

Alles begann - wie so vieles, wenn Fastnachter zusammen sitzen - mit einer „Schnapsidee“: Daniel Althapp, Markus Heiser, Marcel Kilian, Michael Morweiser und Simon Rohel, alle Mitglieder des Männerballettes „Stecke und Steif“ des Spiel- und Kulturkreises (SKK), grübelten über eine neue, andere Form von Fastnachtssitzungen und Partys: keine Büttenreden, keine Tanzgruppen, kein Elferrat und auch keine Sitzungspräsidenten. Entstanden ist ein ganz neues Format: „Mainz trifft Bürstadt“.

Die Musik sollte im Mittelpunkt stehen. Am liebsten laut, lustig und mitreißend, war die erste Überlegung. Gut, die Idee war nicht ganz neu: Denn seit 2011 veranstaltet der Gonsenheimer Carnevalverein (GCV) in Mainz eine „Stehung“. Statt zu sitzen müssen die Zuschauer stehen, bis ihnen die Füße wehtun. Um die Schmerzen zu mindern oder gar vergessen zu lassen, ist das Programm überwiegend musikalisch. Närrische Musik und Klassiker wie „Am Rosenmontag bin ich geboren“ oder „Olé Fiesta“ schwappen dabei in harten Rockrhythmen über die Zuschauer und lassen sie ausgelassen tanzen und mitsingen.

Auf der Suche nach einem geeigneten, zündenden Programm nahmen die Bürstädter Narren Kontakt zum GCV auf. In geselliger Runde wurde viel Wissenswertes ausgetauscht. „Die sind noch bekloppter als wir“, bemerkte dazu SKK-Präsident Michael Morweiser bei einem Pressegespräch. Aus diesem Zusammenspiel entstand der Name für das neue Format: „Mainz trifft Bürstadt“.

Die Bürstädter Narren kommen am Samstag, 12. Januar 2019, nicht im Schatten des Mainzer Doms zusammen, sondern tanzen und feiern nahe dem Kirchturm von St. Michael: ab 19.33 Uhr im Bürgerzentrum. Gewürzt wird das neue, karnevalistisch-musikalische Programm mit vielem, was in Mainz Rang und Namen hat. Als hervorragende Garanten für Ohrwürmer kommen die „Schnorreswackler“ ebenso auf die heimliche Narrenhochburg im Ried wie „Die Fleischworschtathlete“ mit Meenzer Power und Wortwitz, die das Publikum zum Abfeiern einladen. Auch die ehemalige Kerbe- und Partyband „Dirty Glamour“ aus Finthen ist mit von der Partie. „Nix als Musik“ steht auch bei der „Spassmacher-Company“ ganz hoch im Kurs. Früher als brillante Parodien-Show mit Musicalcharakter bekannt, sind es heute weitestgehend eigene Texte, mit denen sie die Säle zum Kochen bringen.

Mit einer modernen, rockigen Note will Thomas Neger mit seinen „Humbas“ glänzen. Mächtig auf die Ohren will auch die „Musiktruppe Künzell“ dem Publikum geben. Einen ganzen Bus braucht es, um Blechbläser, E-Gitarristen und Schlagzeuger in die Narrenhochburg Bürstadt zu bringen. Sie wollen ebenso für musikalisches Spektakel sorgen wie SKK-Präsident, Entertainer und Sänger Marcel Kilian sein musikalisches Talent unter Beweis stellen wird. Einen Angriff auf das Zwerchfell wollen Pit Karg und Horst Siegholt als Duo „Babbel net(t)“ unternehmen. „Diese Art der Veranstaltung ist neu in unserer Region“ erklärte Markus Heiser und wünschte sich, dass dieses neue Format über die Stadt hinaus Zuspruch erfährt. (Fell)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018