Neues Format für Musiker

Nordheim.Eine Premiere steht am Donnerstag, 16. Mai, ab 19 Uhr an: In der Gaststätte „Zur Rheinfähre“ (ehemals Fauti) startet das Bürstädter Musikerduo authentic music, Hannah Kühr und Marcello Martucci, das Projekt „Rheinakustik“. Alle zwei Monate wollen die Musiker jeweils donnerstags die Zuhörer mit ausgewählter Akustik-Musik überraschen. „Dazwischen freuen wir uns auf musikalische Gäste jeglicher Art“, erklärt die Sängerin. Egal ob Profi oder Anfänger, ob Solist, Duo, Trio oder Band: Das Programm soll die ganze Bandbreite musikalischer Kreativität umfassen. „Wir möchten keine Grenzen setzen und zeigen, wie schön, vielfältig und einzigartig Musik sein kann“, sagt Kühr.

So habe sich zur Premiere bereits ein musikalischer Gast angemeldet, weitere sind willkommen. Die im Vorfeld angemeldeten Musiker erhalten jeweils die Möglichkeit, 20 Minuten lang das Publikum zu unterhalten. Die Termine sind jeweils donnerstags: 16. Mai, 18. Juli, 19. September, 21. November. Hinzu kommen zwei weitere Termine von authentic music in der Rheinfähre am 17. August und beim Weihnachtsspecial am 21. Dezember.

Interessierte Gastmusiker können sich im Internet unter authenticmusic.de oder beim Team der Rheinfähre vorab anmelden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.05.2019