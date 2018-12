Neues Leben für alte Bücher

Bürstadt.Tanja Dexler aus Bürstadt hat ein besonderes Hobby: Sie macht aus Büchern bildhafte Kunstwerke. Die meisten Schmöker, die sie gestaltet, sind sogar noch lesbar. Mit einer Spezialschere schneidet sie Seite für Seite die vorgezeichneten Bleistift-Muster nach. So entsteht in einem langen Prozess am Ende der 3D-Effekt.

Die Bücher kauft sie meist online. Sind sie bei ihr eingetroffen, geht die konzentrierte Schnittarbeit los. Dexler zeigt auf einige Bücher, die bei ihr im Regal stehen. Sie erzählt von ihrer zweiten großen Leidenschaft, dem Lesen: „Die da hinten sind in Sicherheit“, sagt sie lachend. „Die lese ich nur.“ Für ein Buch mit 100 Seiten braucht die Künstlerin mehrere Stunden. Die Dekoration der Buchaußenseite erfordert zusätzlich einige Arbeitsstunden.

Ob zur Hochzeit, für einen Geburtstag oder einfach eine Geste für die „beste Mama der Welt“ – Tanja Dexler kann ihrer Kundschaft dank Individualisierung viele Wünsche erfüllen. Die Vorlagen erstellt sie am Computer mit einem Programm, das je nach Seitenzahl die Tiefe und Form der Schnitte berechnet.

Im Internet entdeckt

Dexler hatte die Stücke anderer Künstler auf der Online-Plattform Facebook entdeckt. Sofort dachte sie: „Ich will wissen, wie das funktioniert“, erzählt sie. Auf ihrer eigenen Facebook-Seite „Tanja’s Kunst Art“ zeigt sie heute ihre Werke und gibt auch einmal in Live-Videos Einblicke in den Herstellungsprozess. Um diese Kunstwerke herzustellen, ist neben viel Geduld vor allem Feinfühligkeit nötig. Denn die Bücher verzeihen keine Fehler. Einmal verschnitten, wird es im aufgefächerten Buch sofort deutlich. Dann fehlt es an Regelmäßigkeit im Gesamtbild.

Etwa die Hälfte ihrer Bestellungen bekommt Dexler über ihre Facebookseite. Seit sie die Buchkunst betreibt, hat sie etwa 15 Bücher verkauft. Eines hat sie innen zusammengeklebt und aufgerollt. Dann hat sie einen Draht und eine „Flamme“ aus Papier daran befestigt. Auf Kunstausstellungen oder Messen dient es ihr jetzt als Visitenkartenhalter.

Seit 2012 ist Dexler im Kunstverein Bürstadt aktiv. Sie malt auch verschiedene Acrylbilder wie zum Beispiel Landschaften, Tiere, Comics und Abstraktes unter Verwendung verschiedener Techniken. Diese hat sie autodidaktisch erlernt. Bei ihrer Bücherkunst feilt sie aktuell an immer neuen Ideen und Funktionen der Bücher – die allerdings aktuell noch geheim sind.

Wer ein Buch bei Dexler bestellen will, sollte dies frühzeitig tun: am besten mindestens einen Monat vorher. Denn Künstlerin ist sie nur nebenberuflich – aber mit ganzem Herzen.

