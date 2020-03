Neues Präsidium am Start

Bürstadt.Im Zeichen einer Satzungsänderung stand die Mitgliederversammlung des VfR Bürstadt. In Zukunft wird der Verein nicht nur von Vorstandsmitgliedern geführt, sondern von einem gleichberechtigten Präsidium. Hinzu kommt ein Beirat. „Es wird nicht immer möglich sein, die in der seitherigen Satzung vorgeschriebenen Positionen für den VfR Bürstadt besetzen zu können. Deswegen sind wir dem Beispiel anderer Vereine gefolgt und werden unsere Satzung nun ändern lassen“, sagte VfR-Ehrenvorsitzender Franz-Josef Eitge.

Im Anschluss nahmen die Vereinsmitglieder diese Satzung einstimmig an und wählten mit Klaus Gassert (Sprecher des Präsidiums), Dieter Gleim (Finanzen), Anja-Meike Müller (Schriftverkehr) und Tobias Liebscher, dem neuen Mann für den Sportbetrieb, gleich vier Präsidiumsmitglieder.

Immerhin 17 Sportkameraden wurden in den Beirat gewählt, in dem wie beim Präsidium die genaue Aufgabenverteilung noch erfolgen soll. Matthias Rebsch, Tobias Frank, Wolfgang Kautzmann, Franz-Josef Eitge, Norbert Krezdorn, Richard Ruh, Oliver Moll, Torben Schieß, Andreas Kautzmann, Fabian Liebscher, Sebastian Gremm, Mohamed Hossein Zadel, Carol Koch, Michael Kolander, Kevin Krezdorn, Silvia Peter und Michael Peter werden sich in den nächsten Tagen hierzu abstimmen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Klaus Gassert auf das Jahr 2019 mit einigen positiven Ereignissen, aber auch so manchem negativen Ereignis ein. Zwar könnte der neue Bildungs- und Sportcampus auch mit positiven Entwicklungen für den Verein verbunden sein, doch der Abriss der Tribüne im Juli vergangenen Jahres bedauert der VfR noch immer.

„Das war ein Ortsbild prägendes Gebäude. Hier einen Kahlschlag vorzunehmen, war ein Fehler“, sagte Gassert. Er sprach die sinkende Anzahl von Helfern an und auch die Tatsache, dass der Verein letztlich überaltert sei.

Der frühere Vorsitzende Dieter Gleim führt nun die Kassengeschäfte. Die Finanzlage des Vereins sei nicht gerade rosig. Dennoch sei es dem Verein gelungen, seine Verbindlichkeiten zu bedienen und im Jahr 2019 gar ein leichtes Plus in Höhe von 1500 Euro zu erwirtschaften. Nichts zu beanstanden hatte Kassenprüfer Karl-Heinz Humm, der die Vereinsfinanzen gemeinsam mit Karl Kronauer prüfte.

Den sportlichen Rückblick übernahm Vorsitzender Gassert. Gerade hier ging es im Jahr 2019 sehr turbulent zu. Höhepunkt sei dabei der Rücktritt des Trainers Karl-Heinz Göbel gewesen – nachdem er dem Verein bereits die Zusage für die Saison 2019/20 gegeben habe. Dieser Wechsel erschwere die Planungen für die kommende Saison, für die mit Goran Barisic immerhin ein erfahrener Trainer gewonnen worden sei. Und auch viele Zugänge verstärkten inzwischen den VfR Bürstadt und trügen mit dazu bei, die vielen Abgänge aufzufangen.

Die sportliche Umbruchsituation ist an der Tabellen durchaus ablesbar, denn aktuell belegt der VfR Bürstadt, unter Trainer Göbel in der vergangenen Saison immerhin stolzer Zweiter und Relegationsteilnehmer, nur den 13. Tabellenplatz.

Klaus Gassert aber blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir werden auch in der kommenden Saison in der für uns sehr attraktiven Kreisoberliga Bergstraße spielen“, versprach er den Mitgliedern.

Neues Turnier

Ein neues Turnier wird der VfR Bürstadt in diesem Jahr neben den Bürstädter Stadtmeisterschaften veranstalten. Ein japanischer Autohersteller richtet einen Deutschland-Cup aus. Hier ist der VfR Bürstadt regionaler Ausrichter für Mannschaften aus der Umgebung.

Gleim berichtete über die Abteilung der Alten Herren, die dank der Unterstützung von Matthias Rebsch den Spielbetrieb langsam aber sicher wieder aufbauen könne. „Das ist zwar noch ein zartes Pflänzchen. Aber vielleicht können wir von der AH bald mehr berichten als nur über schöne Ausflüge und Feste“, so Gleim.

Durch den Weggang des Jugendleiters Norbert Floch nach Einhausen kehrte Norbert Krezdorn in der Position des Jugendleiters zurück. Ein Amt, das er zuvor über viele Jahre hinweg erfolgreich ausübte. Die Mitglieder kamen überein, dass sich der VfR verstärkt um die A-Junioren des JFV Bürstadt bemühen soll. Dies gelte nicht nur für die, die aktuell noch den Pass beim Traditionsverein hätten, sondern auch um alle anderen Jugendlichen, die „gut zum Verein passen würden“.

Aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen war der Aktionsradius von Tobias Frank, dem Leiter des Veranstaltungsausschusses, etwas eingeschränkt. „Wir haben nur die sogenannten Basisfeste organisiert“, sagte Frank über die Veranstaltung an Vatertrag, den Abend mit Schlager-Ikone Rico Bravo und die Weihnachtsfeier. Er stellte in Aussicht, alsbald die Vereinsmitglieder zum beliebten Odenwälder Abend einzuladen.

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020