Neues Team packt mit an

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt hatte am Sonntag gleich zwei erfreuliche Anlässe, die im – nach Corona-Bestimmung voll besetztem – Gottesdienst gefeiert wurden: die Einführung zweier Kirchenvorsteher und Begrüßung neuer Küster.

Nach der Verabschiedung der zwei langjährigen Kirchenvorsteher Joachim Dux und Ralph Vierheller sowie des Jugenddelegierten Michael Ewig im Gottesdienst am 8. März, waren in der Kirchenvorstandssitzung am 17. März Dieter Friedle und Jan Gretzler als neue Kirchenvorsteher nachgewählt worden. Wegen der Corona-Krise konnte der Einführungsgottesdienst im April nicht stattfinden und wurde jetzt nachgeholt. Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Rainer K. Heymach dankten dabei Dieter Friedle und Jan Gretzler, die bereits zuvor tatkräftig die Gemeinde unterstützt und besonders in der schweren Corona-Zeit ihre Zuverlässigkeit gezeigt hatten. Nach Verlesung der Kirchengemeindeordnung und der Verpflichtung versprach auch die Gemeinde, die neuen Kirchenvorsteher zu unterstützen, und beide wurden gesegnet.

Am Ende des Gottesdienstes wurde auch Küster Philipp Wirth in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig begrüßte die Gemeinde dessen Nachfolger Sergej Getz mit seiner Vertretung Torben Elfert. „Die Kirchengemeinde Bürstadt kann sich glücklich schätzen, Menschen zu haben, die ihre Gemeinde tatkräftig unterstützt“, stellte Pfarrerin Johanna Gotzmann fest. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020