Neues Team übernimmt

Bürstadt.Eine Ära geht zu Ende: Seit 16 Jahren organisiert das Flohmarktteam der Krabbelkäfer in Bürstadt zwei Mal im Jahr einen sortierten Basar mit Kinderkleidung und Spielzeug . Wie Simone Föry nun bekannt gab, übernimmt ein neues Team die Regie. Der Basar für Frauen wird aber weiter von den langjährigen Mitstreiterinnen durchgeführt.

Was sich nicht ändern soll, das ist der soziale Gedanke. Denn der Erlös wird immer gespendet. In diesem Jahr kamen 3700 Euro aus allen drei Basaren zusammen.„Wir sind seit 16 Jahren aktiv und konnten in dieser Zeit schon 75 000 Euro an Spenden weitergeben“, erzählte Simone Föry stolz.

Zweimal im Jahr findet der Kinderbasar in sortierter Art im Bürgerhaus Bürstadt statt. Dieser wird vom Flohmarkt-Team – alles ehrenamtliche Frauen – organisiert. Die Besonderheit ist, dass der Verkäufer nicht anwesend sein muss, sondern seine Artikel abgeben kann. Diese werden dann nach Größen und Themen sortiert. 85 Prozent des Erlöses werden an die Verkäufer ausgezahlt. 15 Prozent werden einbehalten und für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Gleiches gilt auch für den einmal im Jahr stattfindenden Basar für Frauen.

Über Zuwendungen aus dem Erlös des Frühjahrsbasars konnten sich acht Einrichtungen freuen. Das Krankenhaus Worms hat für die Kinderstation ein Trampolin mit Haltestange für 164 Euro angeschafft. Genutzt wird dieses vor allem von Kinder mit Mukoviszidose.

Die Schulkindbetreuung Bärenhöhle Bürstadt stockte mit 350 Euro ihr Sortiment an Lernspielen für die deutsche Sprache auf und investierte in Sportgeräte für die nachmittägliche Sport-AG. Die Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt startet im kommenden Jahr ein Projekt zu Naturwissenschaften. Hierfür wurden ein Globus, ein Mikroskop sowie Magnete für rund 400 Euro angeschafft.

Die Schillerschule Lampertheim erwarb für 350 Euro Spiel-, Lern-, Wissens- und Lesematerialien zur Sprachförderung. Die Kinder der Goetheschule Lampertheim können sich über neue Spiele für 350 Euro freuen. Und die Pestalozzischule in Lampertheim investierte in Basketballkörbe und eine entsprechende AG. 100 Euro sind für die „Aktion Schmetterlingskinder“ Bürstadt bestimmt. Das schwer behinderte Mädchen Emily erhält eine Rollstuhljacke für gut 200 Euro.

Aus dem Herbstbasar gehen jeweils 500 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofer sowie an den schwerkranken Jungen Jörn für ein Therapiefahrrad. Der Erlös von 500 Euro aus dem Frauenbasar 2019 wird der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks Bergstraße übergeben.

