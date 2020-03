Neuinfizierte in Bürstadt und Biblis

Bürstadt/Biblis.Übers Wochenende sind im Kreis Bergstraße insgesamt 27 neue Corona-Infizierte gemeldet worden: vier in Bensheim (insgesamt 19), ein Fall in Biblis (insgesamt drei), einer in Bürstadt (nun sieben), zwei in Einhausen (nun acht), in Fürth zwei (nun zehn), einer in Gorxheimertal (nun drei), zwei Fälle in Lampertheim (nun 43), drei in Lorsch (nun acht), drei in Mörlenbach (nun fünf), einer in Rimbach (nun vier), in Viernheim fünf (insgesamt 16) und ein neuer Fall in Wald-Michelbach (nun zwei). Insgesamt sind es nach Angaben aus dem Landratsamt damit 168 Corona-Infizierte im Kreis Bergstraße. Mehrere Patienten halten sich derzeit im Krankenhaus auf, eine 66-jährige Lampertheimerin ist am Wochenende an den Folgen der Erkrankung verstorben. cos

Info: Ständig aktualisierte Infos gibt es unter suedhessen-morgen.de

