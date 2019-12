Nicht auf Oma-Karte angewiesen

Biblis.Er ist die graue Eminenz des Skatspiels im Ried, auf sein Wort wird gehört. Trotz seiner bald 91 Jahre lässt er kaum ein Turnier aus. Die Rede ist von Helmut Ofenloch, der das Skatspiel zelebriert wie kaum ein Anderer. Zahlreiche Turniere hat er für sich entschieden. Erst jetzt beim Turnier im Bibliser Geflügelzuchtverein lag er ganz weit vorne.

„Ich bin froh, dass ich noch so gut spielen kann. Skat ist für mich das Gehirntraining, das mir immer wieder neue Kräfte verleiht“, sagt Helmut Ofenloch. Er spielt das ursprünglich aus Thüringen stammende Spiel auch heute noch voller Leidenschaft.

Mittlerweile ist es 73 Jahre her, als er zum ersten Mal Skat klopfte. Gelernt hat er das Spiel dabei in seinem Bürstädter Elternhaus in der Boxheimerhofstraße. „Samstagmittags hat mein Vater immer mit seinen Kumpels gespielt. Da habe ich stets zugeschaut“, erinnert sich Ofenloch an diese Zeit. Irgendwann einmal fiel ein Mitspieler aus. Der junge Helmut musste einspringen und verhielt sich dabei längst nicht wie ein Anfänger. „Es dauerte nicht lange, bis ich mithalten konnte, und da haben sie mich bald als Mitspieler akzeptiert“, erwähnt Ofenloch nicht ohne Stolz.

Ständig erweiterte er sein Wissen, lernte neue Tricks, zählte immer schön die Stiche mit und wurde immer besser. So qualifizierte er sich in den 1990er Jahren für die Skat-Europameisterschaft in Reutlingen. „Damals belegte ich bei 400 Teilnehmern den 34. Platz“, sagt Helmut Ofenloch nicht ohne Stolz und bemerkt dabei, dass es ihm heute wohl nicht mehr vergönnt ist, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen.

Nach wie vor ist aber seine offensive Spielweise geblieben. Dass sich die junge Generation dagegen dem Skatspiel immer mehr verweigert, macht ihn etwas traurig: „Skatspielen ist doch schöner, als den ganzen Tag am Handy herumzudrücken“, betont Skat-Fachmann Ofenloch.

Kartenspiel im Seniorenheim

In der Bibliser Seniorenresidenz, in der er seit Juni dieses Jahres lebt, lassen ihm aber seine alten Kameraden aus den Skatclubs Biblis und Groß-Rohrheim nicht im Stich und besuchen ihn regelmäßig. Dann spielen sie natürlich gemeinsam Skat. Immer wieder dienstags um 13.45 Uhr heißt es: „Wer am höchsten reizt, darf das Spiel machen.“

Zwar ist es auch im Altenwohnheim durchaus erstrebenswert, ein sogenanntes „Oma-Blatt“ zu haben. Mit einem solchen, das weiß ein jeder Skatspieler, können Spiele ohne größere gedankliche Anstrengungen gewonnen werden. Aber auf ein solch gutes Blatt ist jemand wie Helmut Ofenloch natürlich nicht angewiesen.

